Подорожуємо Закарпаттям: 5 місць, які має відвідати кожен

Для того, щоб насолодитися відпочинком на вихідних, зовсім необов'язково мандрувати дуже далеко. Можна знайти чимало цікавих і унікальних локацій у Закарпатській області.

Подорожі Карпатами часто приваблюють мандрівників тим, що вони можуть запропонувати багато цікавинок навіть тим мандрівникам, які досить вибагливі до комфорту. І вам необов'язково долати кількаденні пішохідні походи для того, щоб відвідати найцікавіші місця Закарпаття. Поради 24 підібрали кілька місць.

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Озеро Синевир

Ця легенда Карпат, що довкола оточена ялівцевими лісами, розкинулася на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря. Утворилося озеро приблизно 10 – 11 тисяч років тому через потужний землетрус.

І донині озеро живиться підземними водами, що постійно оновлюють його своїми приливами і відтоками. Також місцину часто називають "Морським оком" – через блакитну воду, що оточує невеликий острівець.

Коли опадів дуже багато, або ж тане сніг, острів занурюється під воду, тож помітити його дуже важко.

Водоспад Шипіт

Водоспад розташований біля підніжжя гори Гимба, а початок бере навіть вище – на горі Великий Верх. Висота водоспаду становить 14 метрів, і там добре розвинена інфраструктура, тож майже до самої локації можна доїхати автомобілем.

Неподалік від водограю також розташований і підйомник, що може відвезти вас аж до самої Гимби, щоб ви могли оглянути неймовірні полонини Боржави.

Солотвино

Раніше Солотвино було частиною римської колонії, що називалася Дакія, а сьогодні це цікаве туристичне селище, води якого наділені цілющим та омолоджувальним ефектом.

Колись на місці курорту видобували сіль, і саме це й прославило край. В солекопальнях дуже часто працювали у дуже важких умовах засуджені та кріпаки. Зараз від копалень залишилося дуже мало, а популярність села полягає у соляних озерах, що порівнюють із Мертвим морем.



Солотвино на Закарпатті / Фото "Турінформ Закарпаття"

Село десяти музеїв Колочава

Неподалік від Синевиру ви можете знайти ще одну надзвичайно туристичну локацію – мальовничу Колочаву. Це одне з найдовших сіл в Україні, і його довжина складає 15 кілометрів. Та знамените село не тільки через це, але й через мінеральні джерела, давню історію та неймовірні краєвиди.

А ще – десяток музеїв, що розташовані у селі: архітектури та побуту, вузькоколійка, історико-військові тощо.

Мисливський замок графа Шенборна

Серед неймовірних архітектурних пам'яток Закарпаття потрібно виділити і казковий мисливський замок Шенборн. Він зберігся до наших днів майже у первісному вигляді. І кожен елемент замку має свою досить цікаву інтерпретацію.



Мисливський замок / Фото "Кийавіа"

Наприклад, у замку рівно 365 вікон, що символізують дні року, але на випадок високосного року є ще одне замуроване вікно. Кімнат 52 – за кількістю тижнів, а також 12 входів на кожен місяць року.

Замок також оточує англійський парк площею у 19 гектарів, у якому зібрано чимало екзотичних рослин. А ще одна родзинка місцини – ставок, що контурами точно відтворює територію Австро-Угорської імперії того часу.