Деякі люди переконані, що одяг якісніше випереться, якщо класти порошок прямо в барабан. Інші ж завжди сиплять його у лоток для мийного засобу, повідомляє 24 Канал. Та який спосіб насправді більш корисний?

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Куди потрібно сипати порошок у пральній машині?

Кожна пральна машина оснащена спеціальним лотком для мийного засобу та кондиціонера. Втім, чимало людей не використовують їх, натомість засипаючи засіб прямо до одягу, в барабан пралки.

Прихильники цього лайфхаку переконують, що так можна не тільки зберігати чистоту лотків, а значить, рідше мити пральну машину, але й економити на засобі. Втім, фахівці з побутової техніки переконують, що цей спосіб не є досить безпечним, і через додавання порошку до барабана машинки можна зіштовхнутися з кількома неприємними наслідками.

По-перше, існує ризик того, що сипучий засіб не розчиниться повністю, тож речі не будуть випрані як слід. Ба більше, через сліди порошку на одязі він буде здаватися навіть бруднішим, ніж раніше.



Порошок потрібно сипати у спеціальний відсік / Фото Pexels

Окрім того, витрата порошку, попри поширену думку, зовсім не знизиться, якщо додавати засіб прямо в барабан. Навпаки, використання порошку стає нераціональним та швидшим. Річ у тому, що вода з пральної машини зливається кілька разів, і порошок зникне з неї вже за першого зливання.

У випадку ж, коли порошок у лотку, він потраплятиме у барабан порційно. Класти у барабан можна засіб тільки тоді, коли це передбачено інструкцією – наприклад, капсули для прання кладуть саме туди.

Порошок потрібно додавати у найбільший відсік, який позначений цифрою ІІ, або ж буквою В. Якщо ви використовуєте будь-які засоби проти накипу під час чищення пральної машини, їх теж потрібно класти саме у цей відділ.