3 лайфхаки для кухні, про які ви не знали: ексклюзивні поради з тік току

Кожна господиня хоче спростити свої завдання на кухні, а в цьому їй допоможуть певні лайфхаки. Блогерка Діана Гологовець розповіла кілька кухонних секретів, а її відеоролик вже зібрав понад пів мільйона переглядів.

Часом ми не даємо собі ради з банальними та простими речами, оскільки не володіємо інформацією, як застосувати правильно ту чи іншу річ на кухні.

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Тік токерка вже загалом зібрала понад 5 мільйонів вподобань під своїми відеороликами, тож люди люблять її поради. Цього разу вона розповіла цікаві лайфхаки, якими ви точно будете користуватися.

Як не забруднити ложку

Якщо беретеся до випічки або вам потрібно влити рідину в тісто, для того, аби не забруднювати ложку, достатньо буде лише зробити нею отвір у муці, притиснувши її нижньою частиною, та налити всередину рідину.

Як уникнути скручування пергаменту

Пергамент має властивість скручуватися, тому його треба зімнути, а тоді вже розкласти на деко. Завдяки цьому лайфхаку, він буде триматися ідеально.

Є ще другий варіант. Для цього звичайну воду треба з пульверизатора розбризкати на деко і приклеїти пергамент. Після цього він відпадати не буде.

Як зробити дозатор для олії

Про цей лайфхак знають доволі мало людей. Після відкриття олії вам треба всього лише зняти ковпачок та поставити його іншою стороною знову всередину пляшки. Завдяки цьому трюку у вас вийде чудовий дозатор для олії.

Три лайфхаки для кухні: дивіться відео

У мережі можна знайти чимало лайфхаків, які стосуються не лише кухні, але й ванної чи інших кімнат. Виявляється, фольгу можна використовувати не лише для запікання. Її кидають у пральну машинку для уникнення статичної електрики на одязі, а ще вона покращує результати прання. Більше про цей лайфхак читайте у нашому матеріалі.