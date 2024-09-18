Фольгу кидають у пральну машинку з кількох причин, пишуть Поради 24. Найчастіше її використовують для того, щоб уникнути статичної електрики на одязі, яка лише посилюється в холодну пору року.

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Навіщо кидати фольгу у пралку?

Це означає, що після прання речі не будуть прилипати до тіла, а сукні та спідниці – до капронових колготок, як це часто буває.

Під час прання киньте в барабан кілька кульок фольги. Вона є зовсім нешкідливою у використанні, бо не містить ніякої хімії. Фольга є дешевшою альтернативою антистатичним засобам, тож її можна використовувати кілька разів, доки кулька не втратить свою форму.



Фольгу можна кидати в пральну машинку / Фото Pexels

Окрім того, фольга має додатковий механічний вплив на речі, тож це забезпечить кращий результат без додаткового прання, якщо одяг сильно забруднений.

Цікавий факт, але кульки з фольгою скорочують споживання порошку та кондиціонера для білизни. Також речі після прання можуть бути помітно м’якшими. Господині також зазначили, що фольга дивним чином впливає на речі так, що після прання вони не сильно пом’яті, тож навіть не вимагають прасування.