Дуже часто доводиться стикатися з тим, що на задній стінці холодильника утворюється шар криги, який не зникає сам собою. І ось тоді потрібно проводити розморожування. А Поради 24 розповідають як правильно це зробити та які переваги у цього простого процесу.

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Необхідність розморожувати холодильник – це таки справді необхідність, бо якщо не проводити його регулярно, крига почне утворюватися надмірно, і тоді холодильник працюватиме набагато гірше.

Тож ось основні причини, з яких потрібно проводити розморожування:

утворений іній заважає нормальній роботі холодильника;

ускладнюється функціонування випарника;

компресор більше працює, аби досягти заданої температури;

зростають витрати на електрику;

товста снігова шуба ускладнює доступ до продуктів.



Холодильник потрібно розморожувати / Фото Pexels

Як правильно розморозити холодильник?

У більшості випадків часте розморожування не потрібне, адже всередині холодильника немає мінусових температур. Але так відбувається тільки за ідеальної роботи холодильника, а будь-яке відхилення може призвести до необхідності проводити розморозку.

Спершу потрібно відключити холодильник від живлення – для цього вийміть вилку з розетки. Після цього з холодильника потрібно витягнути усі продукти, щоб він був абсолютно порожнім.

Знімні елементи потрібно витягнути – скляні та металеві полички, пластикові балкони та ящики. Холодильник має стояти з відкритими дверцятами протягом 4 – 8 годин, і як тільки холодильник всередині розмерзся, можна завершувати процес.

Помийте полички та ящики, а після цього залиште їх сушитися. Перед тим, як повертати їх до холодильника, його потрібно протерти та ретельно вимити з використанням побутової хімії. Перед тим, як ви його закриєте, холодильник має бути повністю сухим.

І, зрештою, ввімкніть холодильник в розетку та завантажте всі продукти назад.