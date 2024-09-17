Очень часто приходится сталкиваться с тем, что на задней стенке холодильника образуется слой льда, который не исчезает сам собой. И вот тогда нужно проводить размораживание. А Советы 24 рассказывают как правильно это сделать и какие преимущества у этого простого процесса.

Интересно Запах от животных навсегда исчезнет из квартиры: проверенные способы чистки

Зачем нужно убирать лед из холодильника?

Необходимость размораживать холодильник – это действительно необходимость, потому что если не проводить его регулярно, лед начнет образовываться чрезмерно, и тогда холодильник будет работать гораздо хуже.

Поэтому вот основные причины, по которым нужно проводить размораживание:

образовавшийся иней мешает нормальной работе холодильника;

усложняется функционирование испарителя;

компрессор больше работает, чтобы достичь заданной температуры;

возрастают расходы на электричество;

толстая снежная шуба затрудняет доступ к продуктам.



Холодильник нужно размораживать / Фото Pexels

Как правильно разморозить холодильник?

В большинстве случаев частое размораживание не требуется, ведь внутри холодильника нет минусовых температур. Но так происходит только при идеальной работе холодильника, а любое отклонение может привести к необходимости проводить разморозку.

Сперва нужно отключить холодильник от питания – для этого выньте вилку из розетки. После этого из холодильника нужно вытащить все продукты, чтобы он был абсолютно пустым.

Съемные элементы нужно вытащить – стеклянные и металлические полочки, пластиковые балконы и ящики. Холодильник должен стоять с открытой дверцей в течение 4 – 8 часов, и как только холодильник внутри оттаял, можно завершать процесс.

Помойте полочки и ящики, а после этого оставьте их сушиться. Перед тем, как возвращать их в холодильник, его нужно протереть и тщательно вымыть с использованием бытовой химии. Перед тем, как вы его закроете, холодильник должен быть полностью сухим.

И, наконец, включите холодильник в розетку и загрузите все продукты обратно.