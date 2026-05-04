Насправді коли кульбаба стає білою – це означає, що вона перейшла до своєї найважливішої місії: розповсюдження насіння, пише House digest.

Дивіться також Можуть захопити сад: 4 рослини, які не можна садити на ділянці

Коли кульбаба стає білою?

Коли ми бачимо, як кульбаба побіліла і стала пухнастою, це означає, що у цей період жовті пелюстки вже засохли й опали. Для них настав період вивільнення насіння. Кожна насінина має свій "парашут" із білих волосків, який вчені називають папусом. Завдяки особливій формі цей парашут створює навколо себе повітряну бульку. Це дозволяє насінню триматися в повітрі дуже довго. Підхоплений вітром такий парашут може подолати відстань до 800 кілометрів від материнської рослини.

Чому кульбаби стають білими та пухнастими навіть після скошення?

Кульбаба – це дуже витривалий багаторічник із потужним корінням. Навіть якщо ви зрізаєте верхню частину, рослина мобілізує всі ресурси, щоб завершити цикл розмноження.

Якщо квітка вже була запліднена і почала в'янути, то навіть після скошення вона може доволі швидко перетворитися на білу пухнасту кульку. Це захисна реакція: рослина поспішає випустити насіння, щоб гарантувати виживання наступних поколінь. Кожна рослина може дати в середньому 15 тисяч насінин, хоча не кожне з них вкорінюється.



Коли кульбаба стає білою / Фото Magnific

Чи корисні кульбаби для вашого подвір'я?

Зазвичай вважається, що кульбаби – це бур'ян, з яким доволі важко боротися. Проте не поспішайте видаляти цю рослину зі свого подвір'я, бо вона може бути вам корисною, пише Lawn Love. Наприклад, довгий стрижневий корінь кульбаби витягує з глибоких шарів ґрунту поживні речовини й тоді вони стають доступними для сусідніх рослин. Також розгалужені корені цієї рослини допомагають розпушувати та аерувати ґрунт і сприяють боротьбі з ерозією.

Кульбаби також можуть стати чудовою кормовою рослиною для вашої худоби. Є і ще один важливий момент! Кульбаби є одним із перших джерел їжі для запилювачів. Якщо ви тримаєте пасіку, то кульбаби на своєму городі вам варто залишити.

А ще, за допомогою білих пухнастих кульбаб, ви можете заохотити дітей більше часу проводити на свіжому повітрі. Діти люблять дмухати на білі пухнасті кульки. Або можете навчити їх робити з жовтих кульбаб віночок. Спочатку діти будуть зайняті збиранням кульбаб, а потім і плетінням.



Чим корисні кульбаби / Фото Magnific

Що варто посадити на городі у травні?

Якщо ви не тільки цікавитеся цвітінням різних рослин, а ще й активно займаєтеся садом та городом, то вам буде корисно прочитати ці кілька абзаців. Отже, що варто посадити на городі у травні? Мова йде про 3 квітки, які прикрашатимуть ваш сад ціле літо.

Садівник Адам Кіртланд радить висаджувати хризантеми, сенетті та гейхеру. Ці квіти не вимагають дуже пильного догляду, хоч і мають свої особливості. Всі вони на вигляд дуже гарні та яскраві й будуть тішити вас ледь не до перших сильних холодів.