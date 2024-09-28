Що робити, щоб кури не їли яйця: домогосподині назвали перевірений метод

Господині, які тримають курей вдома, могли неодноразово стикатися з ситуацією, коли вони їдять яйця. Така проблема є поширеною, тож спробуємо детальніше розібратися в тому, як відучити курей від такої шкідливої звички.

Про те, як запобігти проблемі розповіла порадниця по господарству Олена Миколаївна. За її словами, для курей треба приготувати солоні кульки з тіста у формі яєць та поставити їх у гніздо.

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Що робити, щоб кури не їли яйця

Замісіть тісто зі склянки борошна, половини склянки солі та половини склянки води. Коли замішаєте тісто, то сформуйте кульки, які за формою будуть як яйця. Тісто має бути тугим та добре триматися. Ці кульки треба залишити на кілька годин при кімнатній температурі, щоб воно покрилося скоринкою.

Після цього кульки з тіста поставте в курячі гнізда. За словами господині, кури яйця з тіста з’їдять, вони їм не зашкодять, але згодом більше їсти їх не захочуть. Для профілактики можете зробити такі яйця ще наступний день чи кілька днів до моменту, коли не помітите, що яйця з тіста вже стоять.

Після такої хитрості кури перестануть їсти навіть свої яйця, тож вони будуть цілими та неушкодженими.



Поради, щоб кури не їли яйця / Фото Pexels

Інший спосіб розповіла блогерка Любов Ільчишина на своєму ютуб-каналі. За її словами, кури їдять яйця через нестачу жиру в організмі. Тому варто до корму додавати їм шматочки несолоного сала. Блогерка додала, що після того, як кури почали їсти сало, яйця й зовсім перестали клювати та з’їдати.