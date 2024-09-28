Что делать, чтобы куры не ели яйца: домохозяйки назвали проверенный метод

Хозяйки, которые держат кур дома, могли неоднократно сталкиваться с ситуацией, когда они едят яйца. Такая проблема является распространенной, поэтому попробуем подробнее разобраться в том, как отучить кур от такой вредной привычки.

О том, как предотвратить проблему рассказала советчица по хозяйству Елена Николаевна. По ее словам, для кур надо приготовить соленые шарики из теста в форме яиц и поставить их в гнездо.

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Что делать, чтобы куры не ели яйца

Замесите тесто из стакана муки, половины стакана соли и половины стакана воды. Когда замешаете тесто, то сформируйте шарики, которые по форме будут как яйца. Тесто должно быть тугим и хорошо держаться. Эти шарики надо оставить на несколько часов при комнатной температуре, чтобы оно покрылось корочкой.

После этого шарики из теста поставьте в куриные гнезда. По словам хозяйки, куры яйца из теста съедят, они им не навредят, но впоследствии больше есть их не захотят. Для профилактики можете сделать такие яйца еще на следующий день или несколько дней до момента, когда не заметите, что яйца из теста уже стоят.

После такой хитрости куры перестанут есть даже свои яйца, поэтому они будут целыми и невредимыми.



Советы, чтобы куры не ели яйца / Фото Pexels

Другой способ рассказала блогер Любовь Ильчишина на своем ютуб-канале. По ее словам, куры едят яйца из-за недостатка жира в организме. Поэтому стоит к корму добавлять им кусочки несоленого сала. Блогерша добавила, что после того, как куры начали есть сало, яйца и вовсе перестали клевать и съедать.