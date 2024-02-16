Холлофайбер – це синтетичний матеріал, який використовується як наповнювач чи утеплювач в куртках, пише 24 Канал. Попри те, що наповнювач є легким, він чудово утримує тепло. Після прання холлофайбер легко відновлює форму, не втрачаючи своїх якостей.

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Як прати куртку з холлофайбером

Куртку з цим наповнювачем можна прати самостійно руками чи в пральній машинці. Найкраща температура для прання – від 40 до 90 градусів. Також рекомендовано увімкнути делікатний режим. Куртку холлофайбером можна викручувати, але перед тим, як кинути її в барабан – засуньте всі блискавки та позащіпайте кишені.

Втім врахуйте одну деталь. Прати куртку з наповнювачем можна лише з рідким порошком чи гелем. Звичайний порошок не вимивається з волокон, тому може мати специфічний запах.



Прості поради, які допоможуть відіпрати куртку з холлофайбера / Фото Pexels

Якщо куртка сильно забруднена, можете скористатися засобами для виведення плям. Щоб вибити всі забруднення з волокон – скористайтеся кульками для пуховиків, які треба кинути разом з пранням куртки.

Щоб висушити випрану куртку, просто помістіть її на вішак та помістить у ванній, якщо є місце чи на балконі. Наповнювач висихає швидко, тож куртку зможете одягнути за кілька годин. Також її можна сушити в пральній машинці, але добре струсіть перед тим, як кинете в барабан, аби утеплювач повністю розправився.