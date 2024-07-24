Окрім найважливішого – світла та води, квітам потрібне оптимальне місце, яке може продовжити термін служби букета. Також є ще кілька порад, завдяки яким оберемок квітів простоїть якомога довше.

Дивіться також 5 геніальних порад з догляду за кімнатними рослинами: жодна квітка вже не засохне

Остерігайтеся етилену

Квіти не можна тримати поруч з фруктами. Банани, яблука та груші виділяють газ етилен, який пришвидшить дозрівання букета.

Свідкуйте за освітленням

Квіти мають бути забезпечені великою кількістю сонячного світла. Однак прямі сонячні промені їм протипоказані, тому на підвіконні букети краще не тримати.

Обрізайте під правильним кутом

Обрізайте стебла квітів під кутом 45 градусів. Для того, щоб букет з троянд чи лілій був свіжим якомога довше, квіти треба зволожувати. Постійно обрізайте стебла та поміщайте у вазу, щоб вони увібрали воду. Горизонтальне обрізання стебел шкідливе тим, що вони будуть стояти на дні вази та не зможуть поглинути достатню кількість води.



Квіти треба обов'язково обрізати / Фото Pexels

Підживлюйте квіти

Підживлення квітів має вирішальне значення. Маленький пакетик з добривом може продовжити тривалість життя букета. Експерти радять додати невелику кількість цукру раз на кілька днів.

Поновлюйте воду

Щоб квіти були у відмінному стані, один раз на день чи раз на два дні – міняйте воду у вазі. Якщо цього не робити, то у вазі накопичаться бактерії, тож це призведе до в’янення квітів.

Видаляйте засохлі квіти

Ті квіти, які розкладаються, виділяють газ етилен, який пришвидшить процес в’янення інших бутонів. Саме тому важливо видаляти листя у воді та відмерлі квіти, щоб запобігти в’яненню тих квітів, які ще залишилися.