Серед всіх маніпуляцій для покращення волосся, ламінування стало досить популярним вже давно. У салонах така процедура коштує не дешево, а от вдома її можна зробити за набагато демократичнішою ціною.

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Як зробити ламінування волосся в домашніх умовах

Для початку можна скористатися відповідними шампунями та масками, які мають салонний ефект та нададуть волоссю шикарного стану наче після ламінування.

У мережі є безліч рецептів на основі желатину, яєць чи рослинних олій, які можуть шкодити волоссю та руйнувати його структуру. Здебільшого вони руйнують обтяжують волосся та рвуть цибулину, тому краще використовувати набагато кращі рецепти, які не зашкодять вашій шевелюрі.



Кокосове молоко позитивно впливає на стан волосся / Фото Pexels

Ламінування волосся вдома кокосовим молоком

Кокосове молоко має чудовий вплив на ламінування волосся. Воно здатне приносити користь волоссю й шкірі голови. Молоко з кокоса гарно живить волосся, зволожує та насичує вітаміном Е. Особливо його корисно використовувати, якщо шкіра є сухою. Для маски вам потрібно взяти кокосове молоко, лимонний сік та олію евкаліпта.

Як приготувати маску на основі кокосового молока

Молоко вилийте в місткість. Трохи зачекайте, поки на поверхні не з’явиться загуслий шар, його треба буде зняти ложкою. До молока додайте сік лимона й кілька крапель ефірної олії.

Все треба ретельно перемішати й поставити у холодильник до загустіння маси. Далі щіточкою все треба нанести по довжині волосся й залишити на одну годину.

Після маски волосся треба помити шампунем. Використовувати ще додаткові маски чи бальзами не потрібно. Далі його треба просто висушити й насолоджуватися красивим та блискучим волоссям.