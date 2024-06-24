Лаванда – це рослина, яку використовують і для букетів, і в парфумерії, і навіть в народній медицині. Та, окрім того, вона ще й неймовірно виглядає – особливо, якщо споглядати її на величезних полях. Поради 24 підібрали перелік локацій, де можна подивитися на ці квіти.

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"Казкові поля" біля Львова

Лавандове поле біля Львова можна знайти на території парку "Казкові поля". Вже з другої половини червня туди приїздять туристи з усієї України, аби й сфотографуватися, й помилуватися красивими рослинами.

Про приїзд до парку ви точно не пожалкуєте, адже тут можна знайти не тільки лаванду, але й чимало інших видів рослин – понад 40.



Поля лаванди під Львовом / Фото ЛОДА

Лавандова гора на Закарпатті

Лавандове поле на Закарпатті налічує понад 10 гектарів, і там ви зможете знайти кілька сортів цієї квітки, що були привезені з різних куточків світу.

Більша частина рослин з полів йде на виготовлення різноманітних продуктів: солодощів, приправ, косметичних засобів, сиропів тощо.



Лавандова гора / Фото "Карпатіум"

Добропарк біля Києва

Якщо ви проїдете всього 29 кілометрів від Києва, зможете відвідати дендропарк у селі Мотижин, де висаджене лавандове поле. Фотосесія у такому місці не залишить байдужим нікого, тож не гайте часу, поки квіти не відцвіли.