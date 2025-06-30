Квітнуть навіть у глибокій тіні: посадіть у саду ці 3 ліани

Якщо у вас в саду чи на дворі є непривабливий паркан, стіна чи альтанка, ліани – це ідеальний спосіб прикрасити їх. І навіть, якщо ці споруди ховаються у тіні, не біда, адже є кілька ліан, яким майже не потрібне світло.

Більшість ліан для гарного росту потребують чимало сонця, але є й такі види, що можуть впоратися із тінню, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. А їхнє цвітіння вразить навіть вибагливих садівників, тож поспішіть знайти для них місце на вашій ділянці!

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Клематис

Деякі гібриди клематисів – наприклад, клематис гірський – можуть чудово рости і в тіні, і на яскравому сонці. Головне, перед посадкою переконайтеся, що ви обрали вид, що підходить для вашого клімату та кількості тіні.

Окрім того, зважайте на те, що у глибокій тіні клематис цвістиме не так рясно, як на яскравому сонці. Втім, він все ще потішить вас досить великою кількістю ніжних квітів.

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Клематис добре переносить тінь / Фото Pexels

Жимолость

Деякі види жимолості чудово ростуть в тіні – і особливо сорти, що походять з Північної Америки. Подбайте про те, аби на жимолость потрапляло трохи сонця вранці чи в післяобідню пору, і їй цього буде достатньо.



Жимолость можна посадити в тіні / Фото Pexels

Одна з переваг жимолості, через яку її люблять садівники – це досить тривалий час цвітіння, тож ви точно встигнете насолодитися квітами незвичної форми.

До речі, кілька квітів можна посадити ще в червні, і вони зацвітуть вже до кінця цього літа. Раніше ми розповідали, які саме види ростуть найшвидше.

Плетиста гортензія



Плетиста гортензія швидко прикрасить сад / Фото Pexels

Якщо ви хочете по-справжньому виділити тінисте місце у вашому саду, тоді гортензія плетиста – це саме те, що вам потрібно. Гортензії – це ті рослини, які надають перевагу тіні, тож відсутність великої кількості сонця піде їм тільки на користь.

Головне – переконайтеся, що в обраному вами місці є досить міцна конструкція для підтримки лози. Зважайте, що тільки-но гортензія почне рости, вона не зупиниться, і стебла стануть не тільки високими, але й досить важкими.