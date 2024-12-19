Власники домашніх улюбленців знають, як линяння може перетворити дім на "килим" з шерсті, тому для того, аби зменшити стрес вам та чотирилапому, варто забезпечити правильний догляд, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Cenralna.vet. Ці поради можна однаково застосовувати для котів та собак.

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Постійне вичісування

Щоб зменшити пухнастість домашнього улюбленця потрібне регулярне вичісування. Для цього треба запастися спеціальною щіткою чи фурмінатором, все залежить від типу шерсті вашого чотирилапого друга.

Собак та котів з довгою шерстю треба вичісувати кожного дня, короткошерстних можна лише кілька разів на тиждень. Щоб не пропустити ділянки, на яких можуть з’явитися ковтунці, треба вичісувати шерсть в різних напрямках.

Періодичне купання

Ветеринари не радять купати домашнього улюбленця занадто часто. Якщо це правило не стосується собак, які приходять з вулиці брудними, то котів треба купати не частіше, ніж раз на місяць.

Купиння допомагає видалити відмерлі волоски та зменшити кількість шерсті, що линяє. Однак пам’ятайте, що надмірне миття може погано вплинути на захисний бар’єр шкіри котика.

Купати домашніх улюбленців треба спеціальним шампунем, яке регулює линяння. Якщо такого немає, тоді звичайним шампунем для чотирилапих, але людський засіб використовувати не можна.



Постійно вичісуйте домашніх улюбленців / Фото Pexels

Покращіть харчування

У сезон линяння варто врахувати раціон вашого домашнього улюбленця. Інтенсивне линяння може спровокувати брак корисних речовин. Він навіть мож призвести до проблем з шерстю та шкірою. У раціон котів та собак треба давати такі вітаміни та мінерали, які добре вплинуть на здоров’я шерсті. Це омега-3 та омега-6 жирні кислоти, вітаміни групи В, цинк та біотин.

Регулярне розчісування, помірне купання та збалансоване харчування допоможуть чотирилапим краще пережити сезон й забезпечити відчуття комфорту, а вам – зменшити кількість шерсті на килимі.