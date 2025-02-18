Попрощайтеся з мильним розводом на склі душової кабіни назавжди: потрібен лише один засіб
- Для очищення скла душової кабіни від мильних розводів потрібно використовувати розчин оцту з водою, який розщеплює мильну піну та мінеральні відкладення.
- Розпиліть суміш на скло, залиште на 15 хвилин, потім обережно очистіть м'якою тканиною та змийте чистою водою.
- Для додаткового очищення можна додати трішки засобу для миття посуду, а для важкодоступних місць використовувати стару зубну щітку.
Мильна вода з душу може залишати смуги та сліди на склі душової кабіни, та для того, щоб відмити його й зробити блискучим, знадобиться один засіб, який знайдеться в кожного вдома. За допомогою цього способу очищення, із забрудненим склом можна буде попрощатися раз і назавжди.
Коли ми миємо волосся чи використовуємо гель для душу, якийсь з цих продуктів неминуче потрапить на поверхню, пише 24 Канал з посиланням на Express. Залишки висихають на склі душової кабіни й можуть залишати розводи по всій поверхні. Чим довше їх не витирати, тим важче буде вивести.
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Як позбутися мильних розводів у ванній
На вашій кухні точно є один продукт, який допоможе склу в душовій кабіні засяяти. Якщо ж його немає, тоді вам доведеться купити копійчаний оцет, який коштує від 30 гривень.
Все, що вам потрібно для очищення скла – трохи оцту змішаного з водою. Розбавити його потрібно, щоб трішки знизити концентрацію й різкий запах.
Для розчину потрібно змішати рівні частини теплої води й оцту в пульверизаторі. Оцет допомагає розщеплювати мильну піну та мінеральні відкладення, які містяться в жорсткій воді. Для додаткового очищення можна додати трохи засобу для миття посуду.
Оцет позбавляє від мильного нальоту / Фото Pexels
Рясно розпиліть суміш на скло й залишіть на 15 хвилин, щоб послабити бруд й мильний наліт. Якщо є якесь досить брудне місце, то можете нанести на губку соду й почистити нею проблемні ділянки.
Щоб обережно очистити скло скористайтеся м’якою тканиною. Звертайте увагу на кути й краї, де може накопичуватися бруд. За потреби можна використовувати стару зубну щітку для важкодоступних місць.
Змити миючий засіб потрібно чистою водою. Це можна зробити за допомогою ручного душу чи пульверизатора з чистою водою. Зайву вологу можна забрати тканиною з мікрофібри.