Попрощайтеся з мильним розводом на склі душової кабіни назавжди: потрібен лише один засіб

Мильна вода з душу може залишати смуги та сліди на склі душової кабіни, та для того, щоб відмити його й зробити блискучим, знадобиться один засіб, який знайдеться в кожного вдома. За допомогою цього способу очищення, із забрудненим склом можна буде попрощатися раз і назавжди.

Коли ми миємо волосся чи використовуємо гель для душу, якийсь з цих продуктів неминуче потрапить на поверхню, пише 24 Канал з посиланням на Express. Залишки висихають на склі душової кабіни й можуть залишати розводи по всій поверхні. Чим довше їх не витирати, тим важче буде вивести.

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Як позбутися мильних розводів у ванній

На вашій кухні точно є один продукт, який допоможе склу в душовій кабіні засяяти. Якщо ж його немає, тоді вам доведеться купити копійчаний оцет, який коштує від 30 гривень.

Все, що вам потрібно для очищення скла – трохи оцту змішаного з водою. Розбавити його потрібно, щоб трішки знизити концентрацію й різкий запах.

Для розчину потрібно змішати рівні частини теплої води й оцту в пульверизаторі. Оцет допомагає розщеплювати мильну піну та мінеральні відкладення, які містяться в жорсткій воді. Для додаткового очищення можна додати трохи засобу для миття посуду.



Оцет позбавляє від мильного нальоту / Фото Pexels

Рясно розпиліть суміш на скло й залишіть на 15 хвилин, щоб послабити бруд й мильний наліт. Якщо є якесь досить брудне місце, то можете нанести на губку соду й почистити нею проблемні ділянки.

Щоб обережно очистити скло скористайтеся м’якою тканиною. Звертайте увагу на кути й краї, де може накопичуватися бруд. За потреби можна використовувати стару зубну щітку для важкодоступних місць.

Змити миючий засіб потрібно чистою водою. Це можна зробити за допомогою ручного душу чи пульверизатора з чистою водою. Зайву вологу можна забрати тканиною з мікрофібри.