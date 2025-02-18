Крейдяні відкладення накопичуються всюди, де випаровується жорстка вода, пише 24 Канал з посиланням на Express. Це призводить до утворення білих плям на поверхнях у ванній кімнаті. Щоб підтримувати її в чистоті, потрібно знати кілька порад, які ефективно очистять душ від накипу.

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Як очистити вапняний наліт в душі

Вапняний наліт здатен зменшити тиск в душі, сприяти закупорці води й скоротити термін служби сантехніки. Є кілька лайфхаків, які допоможуть очистити душову лійку, крани та душову кабінку.

Лимонний сік та сіль

Очистити накип можна звичайним лимоном та сіллю. Завдяки кислотності лимонний сік добре виводить наліт. Кислота ефективно розщеплює мінеральні відкладення. У поєднанні з сіллю створюється такий собі скраб, який відчистить душову лійку від плям без використання агресивних хімікатів.

Оцет

Видалити вапняний наліт можна за допомогою оцту. Потрібно змочити розчин соди й води в тканині й обгорнути нею душову лійку на одну годину. Оцет допоможе розчинити мінеральні відкладення, а кислота, яка в ньому міститься, розщеплює карбонат кальцію, від чого поверхні стануть чистими й блискучими.



Вивести накопичення з ванної досить просто / Фото Pexels

Сода

Засіб може бути надзвичайно ефективним природним засобом для видалення накипу. Змішайте його з водою до утворення однорідної пасти, а тоді нанесіть суміш на проблемні ділянки, дайте постояти певний час, а тоді очистіть добре всі накопичення.

Олія чайного дерева

Змішайте олію з водою й використовуйте як природний очищувач для видалення мінеральних накопичувань. Олія чайного дерева є чудовим засобом, оскільки має протигрибкові властивості.

Бура

Якщо пляма є дуже стійкою, тоді спробуйте змішати буру з лимонним соком, щоб створити ефективну пасту. Одну чашку бури потрібно поєднати з четвертиною склянки лимонного соку до утворення густої пасти. Нанесіть її на проблемну ділянку й залишіть на 2 години, а після змивання побачите блискучий хром.