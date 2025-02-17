Якщо ви вже не можете пригадати, коли ж купили комплект рушників, скоріш за все, настав час вже їх замінити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Загалом вважається, що вони можуть служити від 2 до 5 років – але якщо ви будете правильно доглядати за ними, цей термін можна дещо подовжити.

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Ви використовуєте надто багато мийного засобу

Коли доходить до прання забруднених рушників, може скластися помилкова думка, що якщо ви додасте більше засобу для прання, тоді рушники будуть чистішими. Ось тільки таким чином ви можете досягти зовсім протилежного ефекту.

Надлишок мийного засобу просто не змиється під час циклу прання та залишиться на волокнах рушника. Тоді він виглядатиме брудним та погано поглинатиме воду.

Ви використовуєте відбілювач

Відбілювач може бути корисним для того, аби видалити плями з білих рушників, та якщо використовувати його надто часто, він почне шкодити. У вибілюванні рушників насправді немає потреби, а ось постійне використання хлорного засобу призведе до того, що волокна бавовни послабляться, а термін служби рушника суттєво скоротиться.

Ви перете їх з неправильною регулярністю

Прання рушників після кожного використання – це занадто і призведе до того, що вони швидше зіпсуються. Та якщо прати їх надто рідко, на них будуть розмножуватися бактерії та мікроби, і підтримувати їх у чистоті буде непросто.

Банні рушники рекомендують прати раз на 3 – 4 використання. Це ідеальна частота для того, аби підтримувати їх чистими, але не скорочувати термін служби постійним пранням.



Рушники потрібно прати досить часто / Фото Pexels

Пральна машина переповнена

Якщо у вас виникає бажання випрати усю свою білизну за раз, і для цього її потрібно утрамбовувати в барабан, від цього краще утриматися. Так для них не залишається простору, аби ворушитися та полоскатися – і це значить, що рушники не будуть якісно випрані.

Переповнення машини може призвести до того, що бруд з рушників залишиться у волокнах чи навіть призведе до появи цвілі чи інших мікробів – якщо рушники залишити вологими.

Використовуєте кондиціонер

Ось це правило потрібно запам'ятати раз і назавжди – з рушниками не можна використовувати кондиціонер для білизни. Може здатися, що це зробить тканину м'якшою, проте насправді засіб осідає на тканині, утворюючи тонкий шар, і це заважає рушникам якісно вбирати вологу.

Залишаєте мокрі рушники на підлозі

Якщо у вас є звичка після душу чи ванної кидати вологі рушники купою на підлозі, краще відмовитися від неї прямо зараз – так у волокнах тканини починають розмножуватися пліснява та бактерії, і через це рушники може бути дуже важко очистити.