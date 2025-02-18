Меловые отложения накапливаются везде, где испаряется жесткая вода, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Это приводит к образованию белых пятен на поверхностях в ванной комнате. Чтобы поддерживать ее в чистоте, нужно знать несколько советов, которые эффективно очистят душ от накипи.

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Как очистить известковый налет в душе

Известковый налет способен уменьшить давление в душе, способствовать закупорке воды и сократить срок службы сантехники. Есть несколько лайфхаков, которые помогут очистить душевую лейку, краны и душевую кабинку.

Лимонный сок и соль

Очистить накипь можно обычным лимоном и солью. Благодаря кислотности лимонный сок хорошо выводит налет. Кислота эффективно расщепляет минеральные отложения. В сочетании с солью создается некий скраб, который отчистит душевую лейку от пятен без использования агрессивных химикатов.

Уксус

Удалить известковый налет можно с помощью уксуса. Нужно смочить раствор соды и воды в ткани и обернуть ею душевую лейку на один час. Уксус поможет растворить минеральные отложения, а кислота, которая в нем содержится, расщепляет карбонат кальция, от чего поверхности станут чистыми и блестящими.



Вывести накопления из ванной достаточно просто / Фото Pexels

Сода

Средство может быть чрезвычайно эффективным природным средством для удаления накипи. Смешайте его с водой до образования однородной пасты, а потом нанесите смесь на проблемные участки, дайте постоять определенное время, а тогда очистите хорошо все накопления.

Масло чайного дерева

Смешайте масло с водой и используйте как естественный очиститель для удаления минеральных накоплений. Масло чайного дерева является прекрасным средством, поскольку обладает противогрибковыми свойствами.

Бура

Если пятно является очень устойчивым, тогда попробуйте смешать буру с лимонным соком, чтобы создать эффективную пасту. Одну чашку буры нужно совместить с четвертью стакана лимонного сока до образования густой пасты. Нанесите ее на проблемный участок и оставьте на 2 часа, а после смывания увидите блестящий хром.