Щорічне чудо – чи справді Йордан міняє течію та коли: пояснення

Коли Ісус Христос хрестився у ріці Йордан, то русло річки повернуло в протилежну сторону. Християни вірять в те, що таке чудо відбувається щороку на Йордан. Та чи справді ріка міняє свою течію саме на Водохреща – пояснюємо далі.

Українці відзначають Водохреща 6 січня, пише 24 Канал з посиланням на Духовний фронт України. Цей день вже завершує цикл різдвяних свят й вшановує хрещення Ісуса Христа в ріці Йордан. Саме назва річки є ще однією назвою Водохреща.

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Чи міняє Йордан течію на Водохреща

На Святій Землі у свято Богоявлення віряни кажуть, що кожного року відбувається чудо. Якщо стояти з боку Ізраїлю, то річка Йордан тече праворуч, але на Йордан, в день коли хрестили Ісуса річка повертається в інший бік.

Кілька років тому в мережі завірусився відеоролик, в якому було помітно, як річка справді почала коливатися в іншу сторону. Відбувалося це все так: під час церемонії водосвячення Патріах Єрусалимський стояв збоку Ізраїлю, а православний священник Йорданії – з йорданської сторони. Вода текла, як завжди, праворуч.

Відеоролик, на якому Йордан змінює на певний час напрямок руху

Але в момент, коли Патріарх та священник скинули хрест у річку співаючи ("Коли в Йордані хрестився Ти Господи"), то вода таємничо почала коливатися в іншу сторону.

Йорданське диво триває недовго, спочатку річка розвиває дві течії – одна біжить праворуч, інша – ліворуч, але потім дві течії все ж таки зливаються одна в одну.

Це чудо відбувається, коли у річці Йордан знаходяться хрести. Після того, як їх виймають, річка у якій хрестився Ісус Христос – нормалізує свою течію.

За давньою традицією на Водохреща заведено освячувати воду й занурюватися у льодяну воду. У народі вважається, що освячена вода на Водохреще має цілющі властивості й допомагає одужати. Тому віряни в цей день набирають освячену воду для домашніх потреб.