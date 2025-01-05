Ежегодное чудо – действительно ли Иордан меняет течение и когда: объяснение

Когда Иисус Крестос крестился в реке Иордан, то русло реки повернуло в противоположную сторону. Христиане верят в то, что такое чудо происходит ежегодно на Иордан. Но действительно ли река меняет свое течение именно на Крещение – объясняем далее.

Украинцы отмечают Крещение 6 января, пишет 24 Канал со ссылкой на Духовный фронт Украины. Этот день уже завершает цикл рождественских праздников и чтит крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Именно название реки является еще одним названием Крещения.

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Меняет ли Иордан течение на Крещение

На Святой Земле в праздник Богоявления верующие говорят, что каждый год происходит чудо. Если стоять со стороны Израиля, то река Иордан течет справа, но на Иордан, в день когда крестили Иисуса река поворачивается в другую сторону.

Несколько лет назад в сети завирусился видеоролик, в котором было заметно, как река действительно начала колебаться в другую сторону. Происходило это все так: во время церемонии водоосвящения Патриах Иерусалимский стоял со стороны Израиля, а православный священник Иордании – с иорданской стороны. Вода текла, как всегда, справа.

Видеоролик, на котором Иордан меняет на определенное время направление движения

Но в момент, когда Патриарх и священник сбросили крест в реку, распевая ("Когда в Иордане крестился Ты Господи"), то вода таинственно начала колебаться в другую сторону.

Иорданское чудо длится недолго, сначала река развивает два течения – одно бежит вправо, другая – влево, но потом два течения все же сливаются друг в друга.

Это чудо происходит, когда в реке Иордан находятся кресты. После того, как их вынимают, река в которой крестился Иисус Христос – нормализует свое течение.

По давней традиции на Крещение принято освящать воду и погружаться в ледяную воду. В народе считается, что освященная вода на Крещение имеет целебные свойства и помогает выздороветь. Поэтому верующие в этот день набирают освященную воду для домашних нужд.