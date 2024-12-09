Календар краси на 2025 рік: найкращі дні для косметичних процедур на всі місяці

Астрологи особливу увагу звертають на фази Місяця, щоб зрозуміти, в які дні варто робити стрижку, саджати рослини чи здійснювати покупки. Це стосується й календаря краси. На нього треба звертати увагу, щоб знати, в які саме дні варто робити ті чи інші косметичні процедури.

Люди вірять в те, що Місяць має значний вплив на всі події в нашому житті, пише 24 Канал. Саме тому дуже важливо звірятися з вдалими та небезпечними днями, щоб розуміти, які дні для нас будуть ефективними й принесуть максимум користі нашому зовнішньому вигляду.

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Фази змінюються кожного місяця, втім є загальний календар краси, згідно з яким можна точно запланувати собі будь-які косметичні процедури й знати, що вони пройдуть вдало.

Кожна жінка звертала увагу на те, що після одного походу до майстра нігті носяться добре, іншого разу вони вже ламаються за кілька днів. Все це залежить від фази Місяця. Щоб з вами не трапилося ніяких проблем, стрижка була вдалою, фарбування не змивалося, а обличчя після походу до косметолога було в ідеальному стані, радимо скористатися календарем краси на 2025 рік.

Саме поради астрологів дадуть вам зрозуміти, коли ж саме підбирати для себе ці сприятливі дні, щоб бути певними у правильних датах для косметичних процедур.

Січень

Стрижка та фарбування: 4, 8, 11, 19, 28.

Догляд за шкірою: 3, 10, 25.

Манікюр і педикюр: 5, 12, 20, 29.

Лютий

Стрижка: 1, 7, 15, 22, 28.

Фарбування: 8, 10, 23.

Косметолог: 6, 12, 24.

Ламінування вій або брів: 9, 14, 27.

Березень

Стрижка: 3, 13, 20, 25.

Фарбування: 4, 10, 18.

Манікюр і педикюр: 5, 15, 22, 30.

Косметолог: 2, 11, 29.



Ідеальні дати для стрижки волосся у березні / Фото з інстаграму Аліни Френдій

Квітень

Стрижка: 5, 12, 19, 28.

Фарбування: 6, 14, 20.

Косметолог: 8, 15, 25.

Епіляція: 7, 13, 26.

Травень

Стрижка: 2, 10, 16, 24.

Фарбування: 3, 12, 22.

Манікюр і педикюр: 5, 11, 18, 29.

Догляд за шкірою: 4, 15, 27.

Червень

Стрижка: 1, 7, 14, 21.

Фарбування: 3, 8, 19.

Епіляція: 6, 12, 28.

Косметолог: 9, 16, 25.



Вдалі дні для фарбування волосся у червні / Фото з інстаграму Дарії Трегубової

Липень

Стрижка: 5, 12, 19, 26.

Фарбування: 6, 14, 22.

Ламінування вій: 7, 15, 27.

Догляд за шкірою: 8, 13, 29.

Серпень

Стрижка: 2, 9, 15, 23.

Фарбування: 3, 10, 21.

Манікюр і педикюр: 4, 12, 20, 28.

Епіляція: 5, 11, 25.

Вересень

Стрижка: 4, 11, 18, 25.

Фарбування: 5, 13, 22.

Догляд за шкірою: 6, 14, 28.

Косметолог: 7, 16, 26.



Найкращі дні для догляду за волоссям у вересні / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Жовтень

Стрижка: 1, 8, 15, 22, 29.

Фарбування: 3, 9, 18.

Манікюр і педикюр: 5, 12, 20, 30.

Епіляція: 4, 14, 27.

Листопад

Стрижка: 2, 9, 17, 24.

Фарбування: 4, 10, 19.

Догляд за шкірою: 5, 13, 29.

Ламінування: 6, 15, 25.

Грудень

Стрижка: 3, 10, 16, 23, 31.

Фарбування: 4, 11, 20.

Манікюр і педикюр: 5, 12, 19, 28.

Косметолог: 6, 14, 26.

Астрологи кажуть, що косметичні процедури в правильний день впливають на успіх, впевненість, покращення настрою та здоров’я, тому звертайте на них увагу.