Календарь красоты на 2025 год: лучшие дни для косметических процедур на все месяцы

Астрологи особое внимание обращают на фазы Луны, чтобы понять, в какие дни стоит делать стрижку, сажать растения или совершать покупки. Это касается и календаря красоты. На него надо обращать внимание, чтобы знать, в какие именно дни стоит делать те или иные косметические процедуры.

Люди верят в то, что Луна имеет значительное влияние на все события в нашей жизни, пишет 24 Канал. Именно поэтому очень важно сверяться с удачными и опасными днями, чтобы понимать, какие дни для нас будут эффективными и принесут максимум пользы нашему внешнему виду.

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Фазы меняются каждый месяц, впрочем есть общий календарь красоты, согласно которому можно точно запланировать себе любые косметические процедуры и знать, что они пройдут удачно.

Каждая женщина обращала внимание на то, что после одного похода к мастеру ногти носятся хорошо, другой раз они уже ломаются через несколько дней. Все это зависит от фазы Луны. Чтобы с вами не случилось никаких проблем, стрижка была удачной, покраска не смывалась, а лицо после похода к косметологу было в идеальном состоянии, советуем воспользоваться календарем красоты на 2025 год.

Именно советы астрологов дадут вам понять, когда же именно подбирать для себя эти благоприятные дни, чтобы быть уверенными в правильных датах для косметических процедур.

Январь

Стрижка и окрашивание: 4, 8, 11, 19, 28.

Уход за кожей: 3, 10, 25.

Маникюр и педикюр: 5, 12, 20, 29.

Февраль

Стрижка: 1, 7, 15, 22, 28.

Окрашивание: 8, 10, 23.

Косметолог: 6, 12, 24.

Ламинирование ресниц или бровей: 9, 14, 27.

Март

Стрижка: 3, 13, 20, 25.

Окрашивание: 4, 10, 18.

Маникюр и педикюр: 5, 15, 22, 30.

Косметолог: 2, 11, 29.



Идеальные даты для стрижки волос в марте / Фото из инстаграма Алины Френдий

Апрель

Стрижка: 5, 12, 19, 28.

Окрашивание: 6, 14, 20.

Косметолог: 8, 15, 25.

Эпиляция: 7, 13, 26.

Май

Стрижка: 2, 10, 16, 24.

Окрашивание: 3, 12, 22.

Маникюр и педикюр: 5, 11, 18, 29.

Уход за кожей: 4, 15, 27.

Июнь

Стрижка:, 1, 7, 14 _COPY2 21.

Окрашивание: 3, 8, 19.

Эпиляция: 6, 12, 28.

Косметолог: 9, 16, 25.



Удачные дни для окрашивания волос в июне / Фото из инстаграма Дарьи Трегубовой

Июль

Стрижка: 5, 12, 19, 26.

Окрашивание: 6, 14, 22.

Ламинирование ресниц: 7, 15, 27.

Уход за кожей: 8, 13, 29.

Август

Стрижка: 2, 9, 15, 23.

Окрашивание: 3, 10, 21.

Маникюр и педикюр: 4, 12, 20, 28.

Эпиляция: 5, 11, 25.

Сентябрь

Стрижка: 4, 11, 18, 25.

Окрашивание: 5, 13, 22.

Уход за кожей: 6, 14, 28.

Косметолог: 7, 16, 26.



Лучшие дни для ухода за волосами в сентябре / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Октябрь

Стрижка: 1, 8, 15, 22, 29.

Окрашивание: 3, 9, 18.

Маникюр и педикюр: 5, 12, 20, 30.

Эпиляция: 4, 14, 27.

Ноябрь

Стрижка: 2, 9, 17, 24.

Окрашивание: 4, 10, 19.

Уход за кожей: 5, 13, 29.

Ламинирование: 6, 15, 25.

Декабрь

Стрижка: 3, 10, 16, 23, 31.

Окрашивание: 4, 11, 20.

Маникюр и педикюр: 5, 12, 19, 28.

Косметолог: 6, 14, 26.

Астрологи говорят, что косметические процедуры в правильный день влияют на успех, уверенность, улучшение настроения и здоровья, поэтому обращайте на них внимание.