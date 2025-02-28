Календар краси на березень: найкращі дні для косметичних процедур у перший місяць весни

Фази Місяця допомагають визначити вдалі та не зовсім вдалі дні для стрижок, манікюру, педикюру, походу до косметолога тощо. Кожній дівчині перед походом до beauty-майстра радимо переглянути календар краси, щоб зрозуміти коли саме у березні можна робити будь-які косметичні процедури.

Від фаз Місяця залежить чимало подій у нашому житті, пише 24 Канал. Вже тривалий час до місячного календаря краси звертаються за допомогою визначення найкращих днів, у які дозволено стригти та фарбувати волосся, наносити гель-лак, робити епіляцію, нарощення вій тощо.

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Саме від фази Місяця залежить, в якому стані буде волосся, як воно буде рости, якою буде шкіра чи нігті після косметичних процедур. Деякі дні є не зовсім вдалими, оскільки після відвідування майстра можуть початися проблеми з нігтями, волоссям чи шкірою, тому важливо зазирнути до календаря краси, щоб обрати для себе вигідні дні.

Місячний календар краси на березень

Навесні всі дівчата починають наводити красу й активно планують косметичні процедури. Це стосується походу до майстра манікюру та педикюру, косметолога, перукаря.



Найкращі дні для косметичних процедур у березні / Фото Pexels

Для того, щоб впевнитися в тому, що похід до майстрів принесе лише позитивні емоції, потрібно обрати правильну дату. Це допоможе забезпечити нігтям красивий вигляд без ламкості, а волоссю – здоровий блиск без посічених кінчиків.

Якщо ж обрати невідповідний період, то волосся стане тьмяним, нігті почнуть ламатися, нарощені вії відпадати, а фарбоване волосся швидко втратить колір.

Радимо зрозуміти, які ж дні є вдалими за фазами Місяця у березні.

Зростаючий Місяць : 1 – 13, 30 – 31 березня;

: 1 – 13, 30 – 31 березня; Повня – 14 березня;

– 14 березня; Спадний Місяць : 15 – 28 березня;

: 15 – 28 березня; Молодик – 29 березня.

Запам’ятайте, що найгіршими днями для косметичних процедур є ті, коли Місяць перебуває у Повні та Молодику. Найкраще записуватися до майстрів у період, коли Місяць росте.

Якщо робити косметичні маніпуляції в успішні дні, то стан волосся буде чудовим, а що стосується усіх інших сфер, то очікуйте, що від правильно обраної дати у вас буде ідеальний манікюр, педикюр, вії, брови тощо.

Вдалі дні для косметичних процедур у березні

Фарбування волосся: 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 17 березня.

3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 17 березня. Стрижка волосся: 19, 22, 26, 30 березня.

19, 22, 26, 30 березня. Манікюр: 1, 5, 9, 10, 13, 15, 18, 20 березня.

1, 5, 9, 10, 13, 15, 18, 20 березня. Педикюр: 24, 27, 28, 31 березня.

24, 27, 28, 31 березня. Фарбування брів: 4, 6, 7, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 29 березня.

4, 6, 7, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 29 березня. Ламінування вій: 3, 6, 8, 12, 15, 17, 20, 22, 26, 28, 30 березня.

3, 6, 8, 12, 15, 17, 20, 22, 26, 28, 30 березня. Похід до косметолога: 4, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 23, 27, 29 березня.

Обравши правильний день для косметичних процедур, ви можете бути впевнені в тому, що вони подарують вам впевненість в собі та підуть вам на користь.