Календарь красоты на март: лучшие дни для косметических процедур в первый месяц весны

Фазы Луны помогают определить удачные и не совсем удачные дни для стрижек, маникюра, педикюра, похода к косметологу и тому подобное. Каждой девушке перед походом к beauty-мастеру советуем просмотреть календарь красоты, чтобы понять когда именно в марте можно делать любые косметические процедуры.

От фаз Луны зависит немало событий в нашей жизни, пишет 24 Канал. Уже длительное время к лунному календарю красоты обращаются за помощью определения лучших дней, в которые разрешено стричь и красить волосы, наносить гель-лак, делать эпиляцию, наращивание ресниц и тому подобное.

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Именно от фазы Луны зависит, в каком состоянии будут волосы, как они будут расти, какой будет кожа или ногти после косметических процедур. Некоторые дни являются не совсем удачными, поскольку после посещения мастера могут начаться проблемы с ногтями, волосами или кожей, поэтому важно заглянуть в календарь красоты, чтобы выбрать для себя выгодные дни.

Лунный календарь красоты на март

Весной все девушки начинают наводить красоту и активно планируют косметические процедуры. Это касается похода к мастеру маникюра и педикюра, косметологу, парикмахеру.



Лучшие дни для косметических процедур в марте / Фото Pexels

Для того, чтобы убедиться в том, что поход к мастерам принесет только положительные эмоции, нужно выбрать правильную дату. Это поможет обеспечить ногтям красивый вид без ломкости, а волосам – здоровый блеск без секущихся кончиков.

Если же выбрать неподходящий период, то волосы станут тусклыми, ногти начнут ломаться, наращенные ресницы отпадать, а окрашенные волосы быстро потеряют цвет.

Советуем понять, какие же дни являются удачными по фазам Луны в марте.

Растущая Луна : 1 – 13, 30 – 31 марта;

: 1 – 13, 30 – 31 марта; Полнолуние – 14 марта;

– 14 марта; Убывающая Луна : 15 – 28 марта;

: 15 – 28 марта; Новолуние – 29 марта.

Запомните, что худшими днями для косметических процедур являются те, когда Луна находится в Полнолунии и Новолунии. Лучше всего записываться к мастерам в период, когда Луна растет.

Если делать косметические манипуляции в успешные дни, то состояние волос будет замечательным, а что касается всех других сфер, то ожидайте, что от правильно выбранной даты у вас будет идеальный маникюр, педикюр, ресницы, брови и тому подобное.

Удачные дни для косметических процедур в марте

Окрашивание волос: 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 17 марта.

3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 17 марта. Стрижка волос: 19, 22, 26, 30 марта.

19, 22, 26, 30 марта. Маникюр: 1, 5, 9, 10, 13, 15, 18, 20 марта.

1, 5, 9, 10, 13, 15, 18, 20 марта. Педикюр: 24, 27, 28, 31 марта.

24, 27, 28, 31 марта. Окрашивание бровей: 4, 6, 7, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 29 марта.

4, 6, 7, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 29 марта. Ламинирование ресниц: 3, 6, 8, 12, 15, 17, 20, 22, 26, 28, 30 марта.

3, 6, 8, 12, 15, 17, 20, 22, 26, 28, 30 марта. Поход к косметологу: 4, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 23, 27, 29 марта.

Выбрав правильный день для косметических процедур, вы можете быть уверены в том, что они подарят вам уверенность в себе и пойдут вам на пользу.