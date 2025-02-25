Чтобы было лучше понятно, в какие дни можно планировать дела и принимать важные решения, а когда лучше отказаться даже от мелких задач, нужно ориентироваться в фазах Луны, пишет 24 Канал.

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Лунный календарь дел на март

Март может для каждого человека пройти гармонично, нужно только обращать внимание на календарные дни, поскольку они имеют влияние на наши эмоции, самочувствие и даже на эффективность запланированных дел.

По лунному календарю на март 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить вот в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 13, 30 – 31 марта;

: 1 – 13, 30 – 31 марта; Полнолуние – 14 марта;

– 14 марта; Убывающая Луна : 15 – 28 марта;

: 15 – 28 марта; Новолуние – 29 марта.

Следует понимать, что энергетика каждой фазы Луны влияет на нашу жизнь, поэтому надо определить значение каждой из них. Астрологи не рекомендуют начинать дела, когда Луна в Полнолунии или Новолунием.



Дела лучше решать в Растущую Луну / Фото Pexels

Лучшим периодом для новых начинаний, постановки целей и осуществления мечты является период, когда Луна растет. Фаза роста с 1 – 13 и с 30 – 31 марта является лучшей для каких-то начинаний и привлечения событий в жизнь положительного характера.

В это время постарайтесь решить все важные задачи и запланировать для себя лучшие события.

А вот на убывающую Луну – с 15 по 28 марта стоит закрывать все нерешенные вопросы, которые долго тянутся и никак не могут завершиться. В Полнолуние лучше не делать никаких задач и не начинать что-то новое. Этот день (14 марта) плохо влияет на людей, поэтому лучше избегать выполнения коллективных задач.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Эзотерики определили несколько дат, которые лучше всего подойдут для финансовых операций, начинаний, косметических процедур и поездок.

Лучшие дни для финансовых операций: 3, 4, 7, 9, 12 марта.

Лучшие даты для любых начинаний: 2, 6, 8, 10, 11 марта.

Самые лучшие дни для косметических процедур: 4, 5, 12, 13, 30 марта.

Самые лучшие дни для поездок: 3, 5, 7, 10, 12 марта.

Не стоит ничего серьезного планировать 14, 16, 18, 20, 22, 25 марта. Эти дни являются неудачными для выполнения любых задач.