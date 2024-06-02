Якщо ви ще не визначилися, на яку дату записатися на манікюр чи до перукаря, варто планувати візит, ще й звірившись із місячним календарем. І Поради 24 діляться сприятливими та небезпечними днями для різноманітних процедур.

Цікаво Жир і застарілий бруд зникнуть з кухонних рушників: вам знадобиться целофановий пакет

Місячний календар стрижок на червень

Чимало людей вважають, що стрижка та фарбування волосся у певний час місяця може зробити його міцнішим та здоровішим, а також волосся буде швидше рости. І певні дати, згідно з місячним календарем, вважаються найбільш сприятливими для роботи з волоссям.

Отож, ось найкращі дати для стрижки волосся:

для швидкого росту: 4, 10, 13, 17, 24 – 25.

кардинально інша стрижка: 5 – 7, 13

фарбування волосся: 5 – 9, 13, 17.

завивка волосся: 9 – 11, 18 – 23, 13.

Місячний календар манікюру на червень

Найкраще проводити будь-які маніпуляції із нігтями 10 – 14, 17 – 19, 23 – 27 червня, адже це найбільш сприятливі дати. Чудово виглядатиме френч, нігті зі стразами, а також і класичне покриття гель-лаком.

Якщо ви будете робити манікюр у ці дні, тоді це допоможе укріпити нігті та покращити їхній зовнішній вигляд та здоров'я.

Натомість 1 – 9, 15, 16, 20 – 22, 28 – 30 червня – це несприятливі дні для манікюру. Тож краще перенести похід до майстра на інший день, інакше можна травмувати нігті, або ж вони виростуть нездоровими, а покриття не вийде вдалим.

Місячний календар краси на червень

Ось ще кілька процедур краси та дати, які будуть найбільш сприятливими для їхнього проведення у червні 2024: