Ці два дні принесуть небувалу удачу: місячний календар на листопад
Більшість людей про це не замислюються, проте астрологи переконані, що фаза Місяця на небі може впливати на людське самопочуття та рішення, які ми приймаємо. І у листопаді на нас очікує кілька вдалих та небезпечних днів.
Останній місяць осені може принести чимало несподіванок. І для того, щоб місяць виявився максимально успішним, потрібно знати, які є сприятливі дні відповідно до місячного календаря. А детальний прогноз на подальший місяць підготували Поради 24.
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1 листопада
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|1 день
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|Зростаючий Місяць
|2 день
|5 листопада
|Зростаючий Місяць
|3 день
|6 листопада
|Зростаючий Місяць
|4 день
|7 листопада
|Зростаючий Місяць
|5 день
|8 листопада
|Зростаючий Місяць
|6 день
|9 листопада
|Перша чверть
|7 день
|10 листопада
|Зростаючий Місяць
|8 день
|11 листопада
|Зростаючий Місяць
|9 день
|12 листопада
|Зростаючий Місяць
|10 день
|13 листопада
|Зростаючий Місяць
|11 день
|14 листопада
|Зростаючий Місяць
|12 день
|15 листопада
|Зростаючий Місяць
|13 день
|16 листопада
|Повний Місяць
|14 день
|17 листопада
|Спадаючий Місяць
|15 день
|18 листопада
|Спадаючий Місяць
|16 день
|19 листопада
|Спадаючий Місяць
|17 день
|20 листопада
|Спадаючий Місяць
|18 день
|21 листопада
|Спадаючий Місяць
|19 день
|22 листопада
|Спадаючий Місяць
|20 день
|23 листопада
|Спадаючий Місяць
|21 день
|24 листопада
|Остання чверть
|22 день
|25 листопада
|Спадаючий Місяць
|23 день
|26 листопада
|Спадаючий Місяць
|24 день
|27 листопада
|Спадаючий Місяць
|25 день
|28 листопада
|Спадаючий Місяць
|26 день
|29 листопада
|Спадаючий Місяць
|27 день
|30 листопада
|Спадаючий Місяць
|28 день
Вплив Місяця на людину
Місячний цикл трохи коротший від календарного місяця й складає 28 – 29 днів. Він ділиться на кілька фаз, кожна з яких має особливий вплив на самопочуття людини.
Повня – це час, коли варто бути максимально обачними, адже саме в цей час людина є найбільш схильною до необдуманих та негайних дій. І не завжди такі вчинки виявляються найкращим рішенням проблеми.
У Місяць, що спадає, потрібно приготуватися до того, що реакції людини загострюються. Краще приділити час собі та своїм захопленням, не братися за багато нових справ та не наражати себе на стрес.
Новий Місяць – це ідеальний час для початку будь-яких справ, а ось Місяць, що зростає – це ті дні, коли потрібно реалізувати все задумане раніше.
У листопаді є кілька надзвичайно вдалих дат – як-от 5 та 28 листопада. Але є й дві небезпечні дати, у які краще нічого важливого не робити – а саме 12 та 13 листопада.