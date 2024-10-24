Ці два дні принесуть небувалу удачу: місячний календар на листопад

Більшість людей про це не замислюються, проте астрологи переконані, що фаза Місяця на небі може впливати на людське самопочуття та рішення, які ми приймаємо. І у листопаді на нас очікує кілька вдалих та небезпечних днів.

Останній місяць осені може принести чимало несподіванок. І для того, щоб місяць виявився максимально успішним, потрібно знати, які є сприятливі дні відповідно до місячного календаря. А детальний прогноз на подальший місяць підготували Поради 24.

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Місячний календар на листопад 1 листопада Новий Місяць 29 день 2 листопада Новий Місяць 0 день 3 листопада Новий Місяць 1 день 4 листопада Зростаючий Місяць 2 день 5 листопада Зростаючий Місяць 3 день 6 листопада Зростаючий Місяць 4 день 7 листопада Зростаючий Місяць 5 день 8 листопада Зростаючий Місяць 6 день 9 листопада Перша чверть 7 день 10 листопада Зростаючий Місяць 8 день 11 листопада Зростаючий Місяць 9 день 12 листопада Зростаючий Місяць 10 день 13 листопада Зростаючий Місяць 11 день 14 листопада Зростаючий Місяць 12 день 15 листопада Зростаючий Місяць 13 день 16 листопада Повний Місяць 14 день 17 листопада Спадаючий Місяць 15 день 18 листопада Спадаючий Місяць 16 день 19 листопада Спадаючий Місяць 17 день 20 листопада Спадаючий Місяць 18 день 21 листопада Спадаючий Місяць 19 день 22 листопада Спадаючий Місяць 20 день 23 листопада Спадаючий Місяць 21 день 24 листопада Остання чверть 22 день 25 листопада Спадаючий Місяць 23 день 26 листопада Спадаючий Місяць 24 день 27 листопада Спадаючий Місяць 25 день 28 листопада Спадаючий Місяць 26 день 29 листопада Спадаючий Місяць 27 день 30 листопада Спадаючий Місяць 28 день

Вплив Місяця на людину

Місячний цикл трохи коротший від календарного місяця й складає 28 – 29 днів. Він ділиться на кілька фаз, кожна з яких має особливий вплив на самопочуття людини.

Повня – це час, коли варто бути максимально обачними, адже саме в цей час людина є найбільш схильною до необдуманих та негайних дій. І не завжди такі вчинки виявляються найкращим рішенням проблеми.

У Місяць, що спадає, потрібно приготуватися до того, що реакції людини загострюються. Краще приділити час собі та своїм захопленням, не братися за багато нових справ та не наражати себе на стрес.

Новий Місяць – це ідеальний час для початку будь-яких справ, а ось Місяць, що зростає – це ті дні, коли потрібно реалізувати все задумане раніше.

У листопаді є кілька надзвичайно вдалих дат – як-от 5 та 28 листопада. Але є й дві небезпечні дати, у які краще нічого важливого не робити – а саме 12 та 13 листопада.