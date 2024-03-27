Підберіть ідеальний день для манікюру: сприятливі дати за місячним календарем

Зовнішній вигляд нігтів може не тільки свідчити про охайність, але і показати вашу індивідуальність та смаки. Втім, до вибору дати манікюру потрібно поставитися з уважністю.

Вам вже, можливо, доводилося чути про те, що фази Місяця можуть впливати на життя людини. Тож буде цілком доречно припасувати деякі рішення та дії до сприятливих днів. А які дати будуть найкращими для манікюру у квітні 2024 року, розповідають Поради 24.

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Місяць може стати дуже цінним помічником у багатьох повсякденних справах. Спостереження астрологів показують, що у різних фазах місяця в організмі людини можуть відбуватися зміни, що впливатимуть на ваше самопочуття тощо.

Місяць, що спадає (1 – 7, 25 – 30 квітня)

Це ідеальний час для того, щоб зробити манікюр на коротких нігтях. Усі ресурси вашого організму будуть спрямовані на те, щоб зберегти енергію, тож нігті стануть тільки міцнішими та здоровішими. Дуже добре для цього періоду також підійдуть процедури із очищення шкіри та видалення різноманітних дефектів.

Місяць, що зростає (9 – 23 квітня)

А ось якщо ви – любителька довгого манікюру та різноманітних експериментів, тоді варто вдатися до догляду за нігтями саме у цю місячну фазу. Саме в цей час клітини оновлюються якнайшвидше, і нігті будуть швидко відростати. Втім, якщо ви не надаватимете їм повноцінного догляду, вони можуть стати ослабленими та ламкими.



Деякі дати є дуже вдалими для манікюру / Фото Pexels

Молодий місяць (8 квітня)

Цей день – зовсім несприятлива дата для різних експериментів із нігтями та й манікюру взагалі. Ви будете особливо сильно відчувати нестачу енергії у цей день, а нігті будуть ослаблені. 8 квітня від манікюру ваші нігті можуть отрммати більше шкоди, ніж користі, та й сам результат може розчарувати.

Повний місяць (24 квітня)

Цей день, до речі, також не дуже підходить для манікюру через високу сприйнятливість. енергія Місяця цього дня надзвичайно сильна, тож ваш організм буде нестандартно реагувати на будь-які зовнішні впливи. Процедури можуть стати болючими, а на засоби догляду може виникнути алергія.

Сприятливі дні для манікюру у квітні 2024 року

Астрологи переконують, що є кілька днів у місяці, які будуть найбільш вдалими для манікюру. Зокрема, це 12, 15, 16, 18, 22 та 29 квітня. Саме в цей час ви можете спробувати несподівані експерименти, і вони, скоріш за все, будуть успішними. В цей день візит до майстра манікюру буде успішним навіть у найбільш вимогливих та вибагливих жінок.