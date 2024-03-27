Подберите идеальный день для маникюра: благоприятные даты по лунному календарю

Внешний вид ногтей может не только свидетельствовать об опрятности, но и показать вашу индивидуальность и вкусы. Впрочем, к выбору даты маникюра нужно отнестись с внимательностью.

Вам уже, возможно, приходилось слышать о том, что фазы Луны могут влиять на жизнь человека. Поэтому будет вполне уместно подогнать некоторые решения и действия к благоприятным дням. А какие даты будут лучшими для маникюра в апреле 2024 года, рассказывают Советы 24.

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Луна может стать очень ценным помощником во многих повседневных делах. Наблюдения астрологов показывают, что в разных фазах луны в организме человека могут происходить изменения, влияющие на ваше самочувствие и тому подобное.

Луна, убывающая (1 – 7, 25 – 30 апреля)

Это идеальное время для того, чтобы сделать маникюр на коротких ногтях. Все ресурсы вашего организма будут направлены на то, чтобы сохранить энергию, поэтому ногти станут только крепче и здоровее. Очень хорошо для этого периода также подойдут процедуры по очищению кожи и удалению различных дефектов.

Растущая луна, (9 – 23 апреля)

А вот если вы – любительница длинного маникюра и различных экспериментов, тогда стоит прибегнуть к уходу за ногтями именно в эту лунную фазу. Именно в это время клетки обновляются быстрее, и ногти будут быстро отрастать. Впрочем, если вы не будете предоставлять им полноценного ухода, они могут стать ослабленными и ломкими.



Некоторые даты являются очень удачными для маникюра / Фото Pexels

Новолуние (8 апреля)

Этот день – совсем неблагоприятная дата для различных экспериментов с ногтями и маникюра вообще. Вы будете особенно сильно чувствовать недостаток энергии в этот день, а ногти будут ослаблены. 8 апреля от маникюра ваши ногти могут получить больше вреда, чем пользы, да и сам результат может разочаровать.

Полнолуние (24 апреля)

Этот день, кстати, также не очень подходит для маникюра из-за высокой восприимчивости. энергия Луны в этот день чрезвычайно сильная, поэтому ваш организм будет нестандартно реагировать на любые внешние воздействия. Процедуры могут стать болезненными, а на средства ухода может возникнуть аллергия.

Благоприятные дни для маникюра в апреле 2024 года

Астрологи убеждают, что есть несколько дней в месяце, которые будут наиболее удачными для маникюра. В частности, это 12, 15, 16, 18, 22 и 29 апреля. Именно в это время вы можете попробовать неожиданные эксперименты, и они, скорее всего, будут успешными. В этот день визит к мастеру маникюра будет успешным даже у самых требовательных и привередливых женщин.