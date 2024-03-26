Ни для кого уже не секрет, что фаза Луны влияет на нашу жизнь, пишут Porady 24. Дни могут быть благоприятными и наоборот, неудачными. Энергетическая фаза Луны может не только влиять на нашу жизнь, но и на покупки, которые мы совершаем.

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Астрологи предупреждают об определенных днях, в которые не стоит ничего покупать, поскольку вы только зря потратите деньги. Приобретенные вещи окажутся некачественными и могут потерять свои свойства. К примеру, часы выйдут из строя, одежда быстро потеряет качество, а обувь может порваться.

Чтобы покупки вас радовали и прослужили как можно дольше, делайте их исключительно в благоприятные лунные дни.



Лунный календарь покупок на апрель / Фото Pexels

Фазы Луны в апреле 2024 года

1 – 7 апреля: Фаза Луны, убывающая Луна.

В эти дни полезно покупать вещи, излучающие свет – лампочки, переноски, фонари и тому подобное. Также можно тратить деньги на свои потребности и даже торговаться. Период удачный для покупок подарков, инструментов, орудий труда и механизмов.

8 апреля: Новолуние

Не стоит в эти дни покупать что-то круглое. Также не рекомендуется покупать книги или тетради. Астрологи не советуют покупать никакие алкогольные напитки, поскольку вам от них будет очень плохо.

9 – 23 апреля: Фаза Луны, растущей Луны

В этот период можно покупать любые товары. Проблем с покупками не должно быть никаких. Разрешается покупать что-то мелкое – бытовые вещи или что-то дорогое и габаритное – машину или даже квартиру.

24 апреля: Полнолуние

Когда Луна в полнолунии, то стоит ограничить любые покупки. В общем откажитесь от покупки авиабилетов или туристических путевок, поскольку по словам астрологов, отдых может пройти неудачно и быть испорченным. Не рекомендуется покупать никакие стройматериалы или семена растений, поскольку на огороде все плохо взойдет.

25 – 30 апреля: Снова убывающая Луна

В это время жизненная энергия человека идет на спад, поэтому лучше не делать никаких импульсивных покупок. При необходимости, покупайте только те товары, с которыми вы знакомы. От новой косметики или покупок одежды онлайн лучше отказаться.