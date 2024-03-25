Запрещенные дни приходятся на новолуние или полнолуние. В частности, говорится о 3 днях Новолуния – накануне, в день рождения молодого месяца и на следующий день, а также 1 день, когда месяц полный.

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Этот календарь дает рекомендации с учетом знака зодиака и лунной фазы.

Лунный календарь комнатных растений на апрель 2024

1 и 2 апреля

Убывающая Луна будет находиться в Козероге. Это благоприятные дни для:

  • посадки и пересадки любых комнатных растений;
  • обрезки растений;
  • полива и подкормки;
  • замачивания семян;
  • борьбы с болезнями и вредителями.

Не рекомендуется травмировать корни растений, потому что раны будут долго заживать.

3 и 4 апреля

Нисходящая лунная фаза будет находиться в знаке Водолей. В эти дни рекомендуется:

  • рыхлить сухую землю в горшках;
  • обрабатывать растения от болезней и вредителей.

Не рекомендуется:

  • сажать и пересаживать;
  • поливать и подкармливать;
  • замачивать семена;
  • черенковать.

5 и 6 апреля

Луна убывает в Рыбах. Лунный календарь комнатных растений рекомендует:

  • пересадку цветов;
  • посадку клубнелуковичных и многолетних растений;
  • укоренение черенков;
  • полив и подкормку, но очень умеренно.

Не рекомендуется:

  • обрезать;
  • прищипывать;
  • заливать и слишком подкармливать;
  • опрыскивать от болезней и вредителей.

7, 8 и 9 апреля

По лунному календарю это будут дни Новолуния. 8 апреля рождается молодая Луна в знаке зодиака Овен. Это три запретных дня, когда нельзя беспокоить комнатные растения из-за их уязвимости.

Проблемы с комнатными растениями останутся в прошлом: лунный календарь на апрель
Чтобы цветы хорошо росли, придерживайтесь лунного календаря / Фото Unsplash

10 и 11 апреля

Восходящая Луна будет находиться в знаке зодиака Телец. Это благоприятные дни для:

  • посадки многолетних цветов;
  • полива и подкормки;
  • замачивания семян;
  • прививки побегов.

Не рекомендуется:

  • пересаживать любые комнатные растения;
  • рыхлить землю из-за риска повредить корни, ведь травмы будут плохо заживать.

12 и 13 апреля

Восходящая лунная фаза будет находиться в знаке зодиака Близнецы. Лунный календарь комнатных растений рекомендует:

  • посадку ампельных и вьющихся цветов;
  • профилактические мероприятия против болезней и вредителей;
  • обрезку, прививку побегов;
  • рыхление земли.

Неблагоприятные дни для:

  • пересадки растений;
  • полива.

14 и 15 апреля

Луна растет в знаке зодиака Рак. Это благоприятные дни для:

  • пересадки цветов;
  • посадки многолетних декоративных растений;
  • полива и подкормки;
  • замачивания семян;
  • рыхления земли в горшках.

Не рекомендуется:

  • посадка клубнелуковичных;
  • использование ядохимикатов для обработки растений.

16, 17 и 18 апреля

Восходящая Луна будет находиться в знаке зодиака Лев. Рекомендуется:

  • рыхление земли;
  • опрыскивание растений от вредителей и болезней.

Неблагоприятные дни для:

  • посадки и пересадки комнатных растений;
  • проращивания семян;
  • полива и подкормки;
  • прививки побегов.

19 и 20 апреля

Луна будет расти в Деве. Это благоприятные дни для:

  • пересадки и деления любых комнатных растений;
  • посадки многолетних, ампельных и вьющихся цветов;
  • мероприятий против болезней и вредителей;
  • укоренения черенков;
  • полива и подкормки;
  • рыхления земли в горшках.

Не рекомендуется замачивать и проращивать семена.

21, 22, 23 апреля

Луна будет расти в Весах. Это благоприятные дни для:

  • посадки и пересадки любых комнатных растений;
  • укоренения черенков и прививки побегов;
  • подкормки и полива.

Не рекомендуется использовать ядохимикаты.

24 апреля

Полнолуние будет в Скорпионе. Это один из запретных дней, когда не следует трогать растения из-за их уязвимости. Лунный календарь комнатных растений на апрель советует дать отдохнуть и растениям, и себе.

Проблемы с комнатными растениями останутся в прошлом: лунный календарь на апрель
В запретные дни лучше растения не трогать / Фото Unsplash

25 апреля

Луна будет убывать в Скорпионе. Рекомендуется:

  • посадка многолетних, вьющихся и плетистых растений, а также клубнелуковичных цветов;
  • подкормка и полив;
  • замачивание семян;
  • мероприятия против болезней и вредителей.

Не рекомендуется:

  • пересаживать цветы;
  • обрезать и прищипывать побеги;
  • делить корни и клубнелуковицы.

26 и 27 апреля

Нисходящая фаза Луны в знаке зодиака Стрелец. Лунный календарь комнатных растений рекомендует:

  • посадку ампельных растений и растений, у которых вьющийся стебель, растущий вверх;
  • укоренение черенков;
  • меры против болезней и вредителей.

Неблагоприятные дни для:

  • пересадки цветов;
  • замачивания семян;
  • для обрезки и прививки побегов, потому что раны будут долго заживать.

28, 29 и 30 апреля

Нисходящая фаза Луны в знаке зодиака Козерог. Лунный календарь комнатных растений советует:

  • посадку и пересадку любых комнатных растений;
  • обрезку и прививку побегов;
  • полив и подкормку;
  • замачивание семян;
  • борьбу с болезнями и вредителями.

Не рекомендуется травмировать корни растений, ведь раны будут плохо заживать.