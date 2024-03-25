Заборонені дні припадають на молодий місяць чи повню. Зокрема, мовиться про 3 дні Молодика – напередодні, в день народження молодого місяця та наступного дня, а також 1 день, коли місяць повний.

Усі проблеми залишаться в минулому: коли пересаджувати кімнатні рослини – місячний календар на квітень

Варто знати Підкоріть вибагливу ягоду: дізнайтеся, чим підживити лохину навесні для розкішного врожаю

Цей календар дає рекомендації з урахуванням знаку зодіаку та місячної фази.

Місячний календар кімнатних рослин на квітень 2024

1 і 2 квітня

Спадний Місяць перебуватиме в Козерозі. Це сприятливі дні для:

  • посадки та пересадки будь-яких кімнатних рослин;
  • обрізки рослин;
  • поливу і підживлення;
  • замочування насіння;
  • боротьби з хворобами та шкідниками.

Не рекомендується травмувати коріння рослин, тому що рани будуть довго гоїтися.

3 і 4 квітня

Спадна місячна фаза перебуватиме в знаку Водолій. У ці дні рекомендується:

  • розпушувати суху землю в горщиках;
  • обробляти рослини від хвороб і шкідників.

Не рекомендується:

  • садити та пересаджувати;
  • поливати та підживлювати;
  • замочувати насіння;
  • живцювати.

5 і 6 квітня

Місяць спадає в Рибах. Місячний календар кімнатних рослин рекомендує:

  • пересадку квітів;
  • посадку бульбоцибулинних і багаторічних рослин;
  • укорінення живців;
  • полив і підживлення, але дуже помірно.

Не рекомендується:

  • обрізати;
  • прищипувати;
  • заливати та надто підживлювати;
  • обприскувати від хвороб і шкідників.

7, 8 і 9 квітня

За місячним календарем це будуть дні Молодика. 8 квітня народжується молодий Місяць у знаку зодіаку Овен. Це три заборонені дні, коли не можна турбувати кімнатні рослини через їхню вразливість.

Проблеми з кімнатними рослинами залишаться в минулому: місячний календар на квітень
Щоб квіти добре росли, дотримуйтеся місячного календаря / Фото Unsplash

10 і 11 квітня

Висхідний Місяць перебуватиме в знаку зодіаку Телець. Це сприятливі дні для:

  • посадки багаторічних квітів;
  • поливу і підживлення;
  • замочування насіння;
  • прищеплення пагонів.

Не рекомендується:

  • пересаджувати будь-які кімнатні рослини;
  • розпушувати землю через ризик пошкодити коріння, адже травми будуть погано гоїтися.

12 і 13 квітня

Висхідна місячна фаза перебуватиме в знаку зодіаку Близнюки. Місячний календар кімнатних рослин рекомендує:

  • посадку ампельних та в'юнких квітів;
  • профілактичні заходи проти хвороб і шкідників;
  • обрізку, прищеплення пагонів;
  • розпушування землі.

Несприятливі дні для:

  • пересадки рослин;
  • поливу.

14 і 15 квітня

Місяць зростає в знаку зодіаку Рак. Це сприятливі дні для:

  • пересадки квітів;
  • посадки багаторічних декоративних рослин;
  • поливу і підживлення;
  • замочування насіння;
  • розпушування землі в горщиках.

Не рекомендується:

  • посадка бульбоцибулинних;
  • використання отрутохімікатів для обробки рослин.

16, 17 і 18 квітня

Висхідний Місяць перебуватиме в знаку зодіаку Лев. Рекомендується:

  • розпушування землі;
  • обприскування рослин від шкідників і хвороб.

Несприятливі дні для:

  • посадки й пересадки кімнатних рослин;
  • пророщування насіння;
  • поливу та підживлення;
  • прищеплення пагонів.

19 і 20 квітня

Місяць зростатиме в Діві. Це сприятливі дні для:

  • пересадки та ділення будь-яких кімнатних рослин;
  • посадки багаторічних, ампельних і в'юнких квітів;
  • заходів проти хвороб і шкідників;
  • укорінення живців;
  • поливу і підживлення;
  • розпушування землі в горщиках.

Не рекомендується замочувати та пророщувати насіння.

21, 22, 23 квітня

Місяць зростатиме в Терезах. Це сприятливі дні для:

  • посадки й пересадки будь-яких кімнатних рослин;
  • укорінення живців і прищеплення пагонів;
  • підживлення та поливу.

Не рекомендується використовувати отрутохімікати.

24 квітня

Повня буде в Скорпіоні. Це один із заборонених днів, коли не слід чіпати рослини через їхню вразливість. Місячний календар кімнатних рослин на квітень радить дати відпочити і рослинам, і собі.

Проблеми з кімнатними рослинами залишаться в минулому: місячний календар на квітень
У заборонені дні краще рослини не чіпати / Фото Unsplash

25 квітня

Місяць спадатиме в Скорпіоні. Рекомендується:

  • посадка багаторічних, в'юнких та плетистих рослин, а також бульбоцибулинних квітів;
  • підживлення та полив;
  • замочування насіння;
  • заходи проти хвороб і шкідників.

Не рекомендується:

  • пересаджувати квіти;
  • обрізати та прищипувати пагони;
  • ділити корені та бульбоцибулини.

26 і 27 квітня

Спадна фаза Місяця в знаку зодіаку Стрілець. Місячний календар кімнатних рослин рекомендує:

  • посадку ампельних рослин і рослин, у яких в'юнке стебло, що росте вгору;
  • вкорінення живців;
  • заходи проти хвороб і шкідників.

Несприятливі дні для:

  • пересадки квітів;
  • замочування насіння;
  • для обрізки та прищеплення пагонів, бо рани будуть довго гоїтися.

28, 29 і 30 квітня

Спадна фаза Місяця в знаку зодіаку Козеріг. Місячний календар кімнатних рослин радить:

  • посадку й пересадку будь-яких кімнатних рослин;
  • обрізку та прищеплення пагонів;
  • полив і підживлення;
  • замочування насіння;
  • боротьбу з хворобами та шкідниками.

Не рекомендується травмувати коріння рослин, адже рани будуть погано гоїтися.