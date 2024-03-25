Заборонені дні припадають на молодий місяць чи повню. Зокрема, мовиться про 3 дні Молодика – напередодні, в день народження молодого місяця та наступного дня, а також 1 день, коли місяць повний.

Усі проблеми залишаться в минулому: коли пересаджувати кімнатні рослини – місячний календар на квітень

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Цей календар дає рекомендації з урахуванням знаку зодіаку та місячної фази.

Місячний календар кімнатних рослин на квітень 2024

1 і 2 квітня

Спадний Місяць перебуватиме в Козерозі. Це сприятливі дні для:

посадки та пересадки будь-яких кімнатних рослин;

обрізки рослин;

поливу і підживлення;

замочування насіння;

боротьби з хворобами та шкідниками.

Не рекомендується травмувати коріння рослин, тому що рани будуть довго гоїтися.

3 і 4 квітня

Спадна місячна фаза перебуватиме в знаку Водолій. У ці дні рекомендується:

розпушувати суху землю в горщиках;

обробляти рослини від хвороб і шкідників.

Не рекомендується:

садити та пересаджувати;

поливати та підживлювати;

замочувати насіння;

живцювати.

5 і 6 квітня

Місяць спадає в Рибах. Місячний календар кімнатних рослин рекомендує:

пересадку квітів;

посадку бульбоцибулинних і багаторічних рослин;

укорінення живців;

полив і підживлення, але дуже помірно.

Не рекомендується:

обрізати;

прищипувати;

заливати та надто підживлювати;

обприскувати від хвороб і шкідників.

7, 8 і 9 квітня

За місячним календарем це будуть дні Молодика. 8 квітня народжується молодий Місяць у знаку зодіаку Овен. Це три заборонені дні, коли не можна турбувати кімнатні рослини через їхню вразливість.



Щоб квіти добре росли, дотримуйтеся місячного календаря / Фото Unsplash

10 і 11 квітня

Висхідний Місяць перебуватиме в знаку зодіаку Телець. Це сприятливі дні для:

посадки багаторічних квітів;

поливу і підживлення;

замочування насіння;

прищеплення пагонів.

Не рекомендується:

пересаджувати будь-які кімнатні рослини;

розпушувати землю через ризик пошкодити коріння, адже травми будуть погано гоїтися.

12 і 13 квітня

Висхідна місячна фаза перебуватиме в знаку зодіаку Близнюки. Місячний календар кімнатних рослин рекомендує:

посадку ампельних та в'юнких квітів;

профілактичні заходи проти хвороб і шкідників;

обрізку, прищеплення пагонів;

розпушування землі.

Несприятливі дні для:

пересадки рослин;

поливу.

14 і 15 квітня

Місяць зростає в знаку зодіаку Рак. Це сприятливі дні для:

пересадки квітів;

посадки багаторічних декоративних рослин;

поливу і підживлення;

замочування насіння;

розпушування землі в горщиках.

Не рекомендується:

посадка бульбоцибулинних;

використання отрутохімікатів для обробки рослин.

16, 17 і 18 квітня

Висхідний Місяць перебуватиме в знаку зодіаку Лев. Рекомендується:

розпушування землі;

обприскування рослин від шкідників і хвороб.

Несприятливі дні для:

посадки й пересадки кімнатних рослин;

пророщування насіння;

поливу та підживлення;

прищеплення пагонів.

19 і 20 квітня

Місяць зростатиме в Діві. Це сприятливі дні для:

пересадки та ділення будь-яких кімнатних рослин;

посадки багаторічних, ампельних і в'юнких квітів;

заходів проти хвороб і шкідників;

укорінення живців;

поливу і підживлення;

розпушування землі в горщиках.

Не рекомендується замочувати та пророщувати насіння.

21, 22, 23 квітня

Місяць зростатиме в Терезах. Це сприятливі дні для:

посадки й пересадки будь-яких кімнатних рослин;

укорінення живців і прищеплення пагонів;

підживлення та поливу.

Не рекомендується використовувати отрутохімікати.

24 квітня

Повня буде в Скорпіоні. Це один із заборонених днів, коли не слід чіпати рослини через їхню вразливість. Місячний календар кімнатних рослин на квітень радить дати відпочити і рослинам, і собі.



У заборонені дні краще рослини не чіпати / Фото Unsplash

25 квітня

Місяць спадатиме в Скорпіоні. Рекомендується:

посадка багаторічних, в'юнких та плетистих рослин, а також бульбоцибулинних квітів;

підживлення та полив;

замочування насіння;

заходи проти хвороб і шкідників.

Не рекомендується:

пересаджувати квіти;

обрізати та прищипувати пагони;

ділити корені та бульбоцибулини.

26 і 27 квітня

Спадна фаза Місяця в знаку зодіаку Стрілець. Місячний календар кімнатних рослин рекомендує:

посадку ампельних рослин і рослин, у яких в'юнке стебло, що росте вгору;

вкорінення живців;

заходи проти хвороб і шкідників.

Несприятливі дні для:

пересадки квітів;

замочування насіння;

для обрізки та прищеплення пагонів, бо рани будуть довго гоїтися.

28, 29 і 30 квітня

Спадна фаза Місяця в знаку зодіаку Козеріг. Місячний календар кімнатних рослин радить:

посадку й пересадку будь-яких кімнатних рослин;

обрізку та прищеплення пагонів;

полив і підживлення;

замочування насіння;

боротьбу з хворобами та шкідниками.

Не рекомендується травмувати коріння рослин, адже рани будуть погано гоїтися.