Заборонені дні припадають на молодий місяць чи повню. Зокрема, мовиться про 3 дні Молодика – напередодні, в день народження молодого місяця та наступного дня, а також 1 день, коли місяць повний.
Усі проблеми залишаться в минулому: коли пересаджувати кімнатні рослини – місячний календар на квітень
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Цей календар дає рекомендації з урахуванням знаку зодіаку та місячної фази.
Місячний календар кімнатних рослин на квітень 2024
1 і 2 квітня
Спадний Місяць перебуватиме в Козерозі. Це сприятливі дні для:
- посадки та пересадки будь-яких кімнатних рослин;
- обрізки рослин;
- поливу і підживлення;
- замочування насіння;
- боротьби з хворобами та шкідниками.
Не рекомендується травмувати коріння рослин, тому що рани будуть довго гоїтися.
3 і 4 квітня
Спадна місячна фаза перебуватиме в знаку Водолій. У ці дні рекомендується:
- розпушувати суху землю в горщиках;
- обробляти рослини від хвороб і шкідників.
Не рекомендується:
- садити та пересаджувати;
- поливати та підживлювати;
- замочувати насіння;
- живцювати.
5 і 6 квітня
Місяць спадає в Рибах. Місячний календар кімнатних рослин рекомендує:
- пересадку квітів;
- посадку бульбоцибулинних і багаторічних рослин;
- укорінення живців;
- полив і підживлення, але дуже помірно.
Не рекомендується:
- обрізати;
- прищипувати;
- заливати та надто підживлювати;
- обприскувати від хвороб і шкідників.
7, 8 і 9 квітня
За місячним календарем це будуть дні Молодика. 8 квітня народжується молодий Місяць у знаку зодіаку Овен. Це три заборонені дні, коли не можна турбувати кімнатні рослини через їхню вразливість.
Щоб квіти добре росли, дотримуйтеся місячного календаря / Фото Unsplash
10 і 11 квітня
Висхідний Місяць перебуватиме в знаку зодіаку Телець. Це сприятливі дні для:
- посадки багаторічних квітів;
- поливу і підживлення;
- замочування насіння;
- прищеплення пагонів.
Не рекомендується:
- пересаджувати будь-які кімнатні рослини;
- розпушувати землю через ризик пошкодити коріння, адже травми будуть погано гоїтися.
12 і 13 квітня
Висхідна місячна фаза перебуватиме в знаку зодіаку Близнюки. Місячний календар кімнатних рослин рекомендує:
- посадку ампельних та в'юнких квітів;
- профілактичні заходи проти хвороб і шкідників;
- обрізку, прищеплення пагонів;
- розпушування землі.
Несприятливі дні для:
- пересадки рослин;
- поливу.
14 і 15 квітня
Місяць зростає в знаку зодіаку Рак. Це сприятливі дні для:
- пересадки квітів;
- посадки багаторічних декоративних рослин;
- поливу і підживлення;
- замочування насіння;
- розпушування землі в горщиках.
Не рекомендується:
- посадка бульбоцибулинних;
- використання отрутохімікатів для обробки рослин.
16, 17 і 18 квітня
Висхідний Місяць перебуватиме в знаку зодіаку Лев. Рекомендується:
- розпушування землі;
- обприскування рослин від шкідників і хвороб.
Несприятливі дні для:
- посадки й пересадки кімнатних рослин;
- пророщування насіння;
- поливу та підживлення;
- прищеплення пагонів.
19 і 20 квітня
Місяць зростатиме в Діві. Це сприятливі дні для:
- пересадки та ділення будь-яких кімнатних рослин;
- посадки багаторічних, ампельних і в'юнких квітів;
- заходів проти хвороб і шкідників;
- укорінення живців;
- поливу і підживлення;
- розпушування землі в горщиках.
Не рекомендується замочувати та пророщувати насіння.
21, 22, 23 квітня
Місяць зростатиме в Терезах. Це сприятливі дні для:
- посадки й пересадки будь-яких кімнатних рослин;
- укорінення живців і прищеплення пагонів;
- підживлення та поливу.
Не рекомендується використовувати отрутохімікати.
24 квітня
Повня буде в Скорпіоні. Це один із заборонених днів, коли не слід чіпати рослини через їхню вразливість. Місячний календар кімнатних рослин на квітень радить дати відпочити і рослинам, і собі.
У заборонені дні краще рослини не чіпати / Фото Unsplash
25 квітня
Місяць спадатиме в Скорпіоні. Рекомендується:
- посадка багаторічних, в'юнких та плетистих рослин, а також бульбоцибулинних квітів;
- підживлення та полив;
- замочування насіння;
- заходи проти хвороб і шкідників.
Не рекомендується:
- пересаджувати квіти;
- обрізати та прищипувати пагони;
- ділити корені та бульбоцибулини.
26 і 27 квітня
Спадна фаза Місяця в знаку зодіаку Стрілець. Місячний календар кімнатних рослин рекомендує:
- посадку ампельних рослин і рослин, у яких в'юнке стебло, що росте вгору;
- вкорінення живців;
- заходи проти хвороб і шкідників.
Несприятливі дні для:
- пересадки квітів;
- замочування насіння;
- для обрізки та прищеплення пагонів, бо рани будуть довго гоїтися.
28, 29 і 30 квітня
Спадна фаза Місяця в знаку зодіаку Козеріг. Місячний календар кімнатних рослин радить:
- посадку й пересадку будь-яких кімнатних рослин;
- обрізку та прищеплення пагонів;
- полив і підживлення;
- замочування насіння;
- боротьбу з хворобами та шкідниками.
Не рекомендується травмувати коріння рослин, адже рани будуть погано гоїтися.