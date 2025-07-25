Фази Місяця можуть впливати на життя людини значно сильніше, ніж ви уявляєте, повідомляє 24 Канал. Тож ділимося детальним місячним календарем, який допоможе спланувати важливі справи, аби вони вдалися якнайкраще.

Цікаво Гроші не з'являться, поки не викинете ці 5 речей: вони блокують фінансові потоки

1 серпня Зростаючий місяць 5 день 2 серпня Перша чверть 6 день 3 серпня Зростаючий місяць 7 день 4 серпня Зростаючий місяць 8 день 5 серпня Зростаючий місяць 9 день 6 серпня Зростаючий місяць 10 день 7 серпня Зростаючий місяць 11 день 8 серпня Зростаючий місяць 12 день 9 серпня Повня 13 день 10 серпня Спадаючий місяць 14 день 11 серпня Спадаючий місяць 15 день 12 серпня Спадаючий місяць 16 день 13 серпня Спадаючий місяць 17 день 14 серпня Спадаючий місяць 18 день 15 серпня Спадаючий місяць 19 день 16 серпня Спадаючий місяць 20 день 17 серпня Остання чверть 21 день 18 серпня Спадаючий місяць 22 день 19 серпня Спадаючий місяць 23 день 20 серпня Спадаючий місяць 24 день 21 серпня Спадаючий місяць 25 день 22 серпня Спадаючий місяць 26 день 23 серпня Новий місяць 27 день 24 серпня Зростаючий місяць 28 день 25 серпня Зростаючий місяць 29 день 26 серпня Зростаючий місяць 0 день 27 серпня Зростаючий місяць 1 день 28 серпня Зростаючий місяць 2 день 29 серпня Зростаючий місяць 3 день 30 серпня Зростаючий місяць 4 день 31 серпня Перша чверть 5 день

Як фази Місяця у липні впливають на людей?

Місячний цикл дещо відрізняється від календарного місяця та триває всього 29 днів. І кожна фаза Місяця впливає на людей особливим чином.

Молодик – це час для початку нових справ та починань. Коли Місяць у цій позиції, потрібно почати створення нового проєкту, домовлятися про важливі зустрічі та ухвалювати рішення.

– це час для початку нових справ та починань. Коли Місяць у цій позиції, потрібно почати створення нового проєкту, домовлятися про важливі зустрічі та ухвалювати рішення. Перша чверть зазвичай дуже продуктивна. Найкраще буде використати цей час на реалізацію запланованих проєктів.

зазвичай дуже продуктивна. Найкраще буде використати цей час на реалізацію запланованих проєктів. Повня – езотерики вірять, що вона впливає на людей не найкращим чином, і варто бути обережними, аби не вчинити необдумано. Найкращим буде не планувати на день нічого важливого, натомість приділити час відпочинку та родині.

– езотерики вірять, що вона впливає на людей не найкращим чином, і варто бути обережними, аби не вчинити необдумано. Найкращим буде не планувати на день нічого важливого, натомість приділити час відпочинку та родині. Остання чверть підходить для підбиття підсумків та самоаналізу.

Які дні у серпні сприятливі та несприятливі?

Фази Місяця, а також вплив Марса, Венери та Меркурія можуть посилювати енергію тих чи інших днів – і тому одні видаються вдалими для починань, а в інші краще взагалі нічого не планувати.