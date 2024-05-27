Місячний календар покупок на червень: в які дні не можна витрачати гроші

У червні будуть певні дні, коли краще не здійснювати жодних покупок. Це залежить від місячного календаря та фаз Місяця. У матеріалі розповімо вам, а які дні краще відмовитися від покупок, якщо не хочете даремно витратити гроші.

Фаза Місяця істотно впливає на наше життя, пишуть Поради 24. До місячного календаря звертаються для визначення найкращих днів для стрижок, садіння овочів на городі та навіть днів, коли варто чи ні робити покупки.

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Виявляється, деякі дні можуть бути вдалими і покупки довше прослужать, а от деякі – несприятливі, тому не варто нічого купувати, оскільки ви втратите кошти, а бажаного результату не отримаєте, оскільки речі швидко поламаються чи зіпсуються.

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Робіть покупки в сприятливі дні, щоб вони змогли вам довше тішити. Енергетична фаза Місяця дозволить вам потрапити на хороші акції або ж придбати те, чого ви так давно хотіли й шукали.

Експерти радять робити покупки в Новий Місяць. Він має доволі позитивний вплив на енергетичне поле людини. Можете купувати речі будь-які – від одягу й косметики до меблів та техніки. Астрологи також кажуть, що у фазі цього Місяця варто купувати квитки в подорож.



У червні є сприятливі та несприятливі дня для покупок / Фото Pexels

А от в Повний Місяць будьте обережними з покупками. Якщо у вас немає нагальної потреби щось купувати, краще перенесіть витрати на вдаліший день, інакше те, що ви придбаєте швидко знищиться чи поламається.

У Спадний Місяць можна робити покупки, але не треба бути дуже імпульсивними та купляти все поспіль. У цей час рекомендовано виважено підходити до покупок, щоб не придбати зайвих речей.

Один з найкращих періодів для покупок – фаза Згасаючого Місяця. Астрологи кажуть, що це гарний час для багаточисленних покупок. Витрачені кошти не лише подарують вам емоції від покупок, але швидко повернуться до вас. Ймовірно, керівництво випише вам премії чи підвищить зарплатню.

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