Лунный календарь покупок на июнь: в какие дни нельзя тратить деньги

27 мая 2024, 19:00
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В июне будут определенные дни, когда лучше не совершать никаких покупок. Это зависит от лунного календаря и фаз Луны. В материале расскажем вам, а какие дни лучше отказаться от покупок, если не хотите зря потратить деньги.

Фаза Луны существенно влияет на нашу жизнь, пишут Porady 24. К лунному календарю обращаются для определения лучших дней для стрижек, посадки овощей на огороде и даже дней, когда стоит или нет делать покупки.

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Оказывается, некоторые дни могут быть удачными и покупки дольше прослужат, а вот некоторые – неблагоприятные, поэтому не стоит ничего покупать, поскольку вы потеряете средства, а желаемого результата не получите, поскольку вещи быстро поломаются или испортятся.

Как спланировать шопинг в июне

Делайте покупки в благоприятные дни, чтобы они смогли вам дольше радовать. Энергетическая фаза Луны позволит вам попасть на хорошие акции или приобрести то, чего вы так давно хотели и искали.

Эксперты советуют делать покупки в Новолуние. Она имеет довольно положительное влияние на энергетическое поле человека. Можете покупать вещи любые – от одежды и косметики до мебели и техники. Астрологи также говорят, что в фазе этой Луны стоит покупать билеты в путешествие.


В июне есть благоприятные и неблагоприятные дни для покупок / Фото Pexels

А вот в Полнолуние будьте осторожными с покупками. Если у вас нет необходимости что-то покупать, лучше перенесите расходы на более удачный день, иначе то, что вы приобретете быстро уничтожится или поломается.

У Убывающую Луну можно делать покупки, но не надо быть очень импульсивными и покупать все подряд. В это время рекомендуется взвешенно подходить к покупкам, чтобы не приобрести лишних вещей.

Один из лучших периодов для покупок – фаза Угасающей Луны. Астрологи говорят, что это хорошее время для многочисленных покупок. Потраченные средства не только подарят вам эмоции от покупок, но быстро вернутся к вам. Вероятно, руководство выпишет вам премии или повысит зарплату.

Фазы луны в июне 2024 года

1 июня

 Угасающая луна 25 день
2 июня Угасающая луна 26 день
3 июня Угасающая луна 27 день
4 июня Угасающая луна 28 день
5 июня Угасающая луна 29 день
6 июня Новая луна 0 день
7 июня Новая луна 1 день
8 июня Растущая луна 2 день
9 июня Растущая луна 3 день
10 июня Растущая луна 4 день
11 июня Растущая луна 5 день
12 июня Растущая луна 6 день
13 июня Растущая луна 7 день
14 июня Первая четверть 8 день
15 июня Первая четверть 9 день
16 июня Первая четверть 10 день
17 июня Растущая луна 11 день
18 июня Растущая луна 12 день
19 июня Растущая луна 13 день
20 июня Растущая луна 14 день
21 июня Полнолуние 15 день
22 июня Полнолуние 16 день
23 июня Убывающая луна 17 день
24 июня Убывающая луна 18 день
25 июня Убывающая луна 19 день
26 июня Убывающая луна 20 день
27 июня Убывающая луна 21 день
28 июня Убывающая луна 22 день
29 июня Последняя четверть 23 день
30 июня Последняя четверть 24 день

Автор: Юлія Турелик