От периода стрижки будет зависеть, как будут проходить ваши дни. Лунный календарь имеет благоприятные и неблагоприятные дни, а от фаз Луны будет зависеть, когда именно можно делать стрижку.
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Чтобы не привлечь в свою жизнь проблемы, не стригите волосы в те дни, когда этого делать не стоит. В общем любые манипуляции считаются рекомендованными в период роста Луны.
По лунному календарю на июнь 2024 года циклическая смена фаз Луны будет проходить в такой последовательности:
- Убывающая Луна: 1 – 5, 23 – 30 июня;
- Новолуние: 6 июня;
- Растущая Луна: 8 – 21 июня;
- Полнолуние: 22 июня.
Учитывая особенности влияния луны на судьбу и состояние человека, обращайтесь к советам, которые подскажут вам, когда же лучше стричь волосы в июне 2024 года.
1 июня – в этот день хорошо экспериментировать со своими волосами. Не бойтесь менять свой имидж и смело выполняйте любые желания.
2 июня – положительный день для стрижки. Смена имиджа принесет вам хорошее настроение и большой заряд энергии.
3 июня – в этот день не стоит экспериментировать со своими волосами. Отложите поход к парикмахеру на другой день.
4 июня – один из самых негативных дней для любых действий с волосами.
5 июня – неблагополучный день для стрижки волос. Поход к парикмахеру может привести к ссорам.
6 июня – новая прическа подарит волосам идеальный вид. После стрижки они станут блестящими, густыми и здоровыми.
7 июня – смена имиджа принесет множество негативных эмоций. В этот день волосы лучше не трогать.
8 июня – неблагополучный день для стрижки волос. После посещения парикмахера вас могут ожидать проблемы.
9 июня – В этот день любые манипуляции с волосами пойдут на пользу. После стрижки они станут блестящими и густыми.
10 июня – рекомендуется не стричь волосы в этот день, ведь вы лишитесь бодрости и энергии на долгое время.
Лунный календарь стрижек на июнь 2024 / Фото Unsplash
11 июня – удачный день для стрижки и окрашивания волос.
12 июня – этого дня стрижка привлечет к вам положительную энергию.
13 июня – этого дня лучше воздержаться от смены имиджа и перенести поход к парикмахеру на другой день.
14 июня – не стригите волосы в этот день, чтобы не навлечь в свою жизнь депрессию.
15 июня – неудачный период для стрижки, смену имиджа лучше отсрочить.
16 июня – хороший день для стрижки и окрашивания волос.
17 июня – стрижка и окрашивание волос спровоцирует в вашей жизни ссору.
18 июня – новый цвет волос и стрижка повысят вашу уверенность в себе.
19 июня – удачный день для любых манипуляций с волосами.
20 июня – стрижка в этот день принесет благополучие.
Лунный календарь стрижек на июнь 2024 / Фото Unsplash
21 июня – стрижка в этот день поможет вам решить личные вопросы, которые вас беспокоят.
22 июня – стрижка в этот день раскроет ваши скрытые таланты и позволит наладить отношения с руководством.
23 июня – не стоит стричь волосы именно в этот день, ведь можете привлечь к себе постоянную усталость и плохое настроение.
24 июня – если в этот день посетить парикмахера, то улучшится внешний вид и увеличится респектабельность.
25 июня – благополучный день для стрижки волос. Поход к парикмахеру даст вам вдохновение и силы для многих дел.
26 июня – если подстричь волосы в этот день, то в вашу жизнь придет финансовое богатство и материальная стабильность.
27 июня – чтобы не привлечь в свою жизнь невзгоды, категорически запрещается стричься.
28 июня – стричь волосы не желательно, ведь они будут непослушными и ломкими.
29 июня – откажитесь от похода к парикмахеру, ведь вполне возможно, что через некоторое время вы потеряете свою уверенность.
30 июня – благополучный день для стрижки волос. Вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.