Луна – это очень сильное астрономическое тело, и по убеждению астрологов, события, происходящие в космосе, могут существенно влиять на людей и отражаться на их состоянии. Поэтому для того, чтобы июнь стал для вас максимально успешным и удачным, нужно узнать и о благоприятных, и об опасных датах. Точным лунным календарем делятся Porady 24.
Интересно Где погулять в Виннице: перечень самых интересных мест
|
1 июня
|Угасающая луна
|25 день
|2 июня
|Угасающая луна
|26 день
|3 июня
|Угасающая луна
|27 день
|4 июня
|Угасающая луна
|28 день
|5 июня
|Угасающая луна
|29 день
|6 июня
|Новая луна
|0 день
|7 июня
|Новая луна
|1 день
|8 июня
|Растущая луна
|2 день
|9 июня
|Растущая луна
|3 день
|10 июня
|Растущая луна
|4 день
|11 июня
|Растущая луна
|5 день
|12 июня
|Растущая луна
|6 день
|13 июня
|Растущая луна
|7 день
|14 июня
|Первая четверть
|8 день
|15 июня
|Первая четверть
|9 день
|16 июня
|Первая четверть
|10 день
|17 июня
|Растущая луна
|11 день
|18 июня
|Растущая луна
|12 день
|19 июня
|Растущая луна
|13 день
|20 июня
|Растущая луна
|14 день
|21 июня
|Полнолуние
|15 день
|22 июня
|Полнолуние
|16 день
|23 июня
|Убывающая луна
|17 день
|24 июня
|Убывающая луна
|18 день
|25 июня
|Убывающая луна
|19 день
|26 июня
|Убывающая луна
|20 день
|27 июня
|Убывающая луна
|21 день
|28 июня
|Убывающая луна
|22 день
|29 июня
|Последняя четверть
|23 день
|30 июня
|Последняя четверть
|24 день
Влияние фаз Луны на человека
Лунный цикл состоит из 28 – 29 календарных дней, и он делится на несколько фаз, каждая из которых имеет особое влияние на человека, его здоровье и самочувствие. Например, в полнолуние нужно быть очень осторожными, ведь тогда человек может испытывать жажду к немедленным действиям и не всегда дает себе достаточно много времени для тоо, чтобы их обдумать, и поэтому может действовать опрометчиво.
Астрологи советуют в эти дни потреблять меньше алкоголя и тщательно контролировать свои желания.
У Убывающую Луну,, реакции человека могут обостряться, и здесь лучше уделить время себе, заняться самопознанием, искать баланса и провести дни в покое. Возбудители и стресс будут особенно вредными в эту фазу лунного цикла.
Новая Луна – это начало во всех смыслах, так что это идеальное время для того, чтобы взяться за новые дела.
В июне есть несколько очень благоприятных дат, которые нужно с умом использовать в свою пользу: 7, 11, 13, 19, 20, 27 числа. В эти дни Луна будет на вашей стороне, поэтому можете без лишних раздумий браться за новые начинания и сложную работу.
Но заметьте, что есть и опасные дни: 1, 2, 28, 29, 30. Эти даты в июне лучше посвятить приятным делам и не планировать грандиозных задач.