Місяць – це дуже сильне астрономічне тіло, і на переконання астрологів, події, що відбуваються у космосі, можуть суттєво впливати на людей та відображатися на їхньому стані. Тож для того, щоб червень став для вас максимально успішним і вдалим, потрібно дізнатися і про сприятливі, і про небезпечні дати. Точним місячним календарем діляться Поради 24.
Цікаво Де погуляти у Вінниці: перелік найцікавіших місць
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1 червня
|Згасаючий місяць
|25 день
|2 червня
|Згасаючий місяць
|26 день
|3 червня
|Згасаючий місяць
|27 день
|4 червня
|Згасаючий місяць
|28 день
|5 червня
|Згасаючий місяць
|29 день
|6 червня
|Новий місяць
|0 день
|7 червня
|Новий місяць
|1 день
|8 червня
|Зростаючий місяць
|2 день
|9 червня
|Зростаючий місяць
|3 день
|10 червня
|Зростаючий місяць
|4 день
|11 червня
|Зростаючий місяць
|5 день
|12 червня
|Зростаючий місяць
|6 день
|13 червня
|Зростаючий місяць
|7 день
|14 червня
|Перша чверть
|8 день
|15 червня
|Перша чверть
|9 день
|16 червня
|Перша чверть
|10 день
|17 червня
|Зростаючий місяць
|11 день
|18 червня
|Зростаючий місяць
|12 день
|19 червня
|Зростаючий місяць
|13 день
|20 червня
|Зростаючий місяць
|14 день
|21 червня
|Повний місяць
|15 день
|22 червня
|Повний місяць
|16 день
|23 червня
|Спадаючий місяць
|17 день
|24 червня
|Спадаючий місяць
|18 день
|25 червня
|Спадаючий місяць
|19 день
|26 червня
|Спадаючий місяць
|20 день
|27 червня
|Спадаючий місяць
|21 день
|28 червня
|Спадаючий місяць
|22 день
|29 червня
|Остання чверть
|23 день
|30 червня
|Остання чверть
|24 день
Вплив фаз Місяця на людину
Місячний цикл складається з 28 – 29 календарних днів, і він ділиться на кілька фаз, кожна з яких має особливий вплив на людину, її здоров'я та самопочуття. Наприклад, у повню потрібно бути дуже обережними, адже тоді людина може відчувати спрагу до негайних дій і не завжди дає собі досить багато часу для тоо, щоб їх обдумати, і через це може діяти необачно.
Астрологи радять у ці дні споживати менше алкоголю та ретельніше контролювати свої бажання.
У Місяць, що спадає, реакції людини можуть загострюватися, і тут краще приділити час собі, зайнятися самопізнанням, шукати балансу та провести дні у спокої. Збудники і стрес будуть особливо шкідливими у цю фазу місячного циклу.
Новий Місяць – це початок в усіх сенсах, тож це ідеальний час для того, щоб взятися за нові справи.
У червні є кілька дуже сприятливих дат, які потрібно з розумом використати на свою користь: 7, 11, 13, 19, 20, 27 числа. В ці дні Місяць буде на вашому боці, тож можете без зайвих роздумів братися за нові починання та складну роботу.
Але зауважте, що є і небезпечні дні: 1, 2, 28, 29, 30. Ці дати в червні краще присвятити приємним справам та не планувати грандіозних завдань.