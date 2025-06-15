Почистить жалюзи можно гораздо быстрее, чем вы думаете – и для этого вам совсем не придется снимать их с окна, сообщает 24 Канал. Для этого нужно знать всего один простой лайфхак.

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Как почистить жалюзи?

Перед тем, как начинать уборку, вам нужно запастись несколькими важными инструментами:

салфетка из микрофибры;

пульверизатор;

резиновые перчатки;

губка для мытья посуды;

А вот пульверизатор нужно наполнить моющим средством. Вы можете взять покупное из магазина, или же приготовить его самостоятельно. Например, хорошее средство получается из нескольких ложек тертого хозяйственного мыла и трех литров теплой воды. Для более интенсивной чистки можно использовать гель для стирки – одну ложку растворите в 5 литрах воды.



Жалюзи можно легко почистить / Фото Pexels

Закройте жалюзи и распылите средство по ним, а потом нанесите на них моющий раствор. Не смывайте его сразу – вместо этого оставьте его на 10 минут, чтобы он успел подействовать как следует. После этого откройте жалюзи и протрите каждую пластину. После этого тщательно промойте жалюзи водой.

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А вот если вы имеете тканевые жалюзи, чистить их нужно немного другим способом – нанесите моющее средство из пульверизатора на ткань, а губкой тогда потрите загрязненные места. После этого нужно пройтись по ткани салфеткой из микрофибры, чтобы полностью очистить ткань.