Почистити жалюзі можна набагато швидше, ніж ви думаєте – і для цього вам зовсім не доведеться знімати їх з вікна, повідомляє 24 Канал. Для цього потрібно знати всього один простий лайфхак.

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Як почистити жалюзі?

Перед тим, як розпочинати прибирання, вам потрібно запастися кількома важливими інструментами:

серветка з мікрофібри;

пульверизатор;

гумові рукавички;

губка для миття посуду;

А ось пульверизатор потрібно наповнити мийним засобом. Ви можете взяти покупний з магазина, або ж приготувати його самостійно. Наприклад, гарний засіб виходить з кількох ложок тертого господарського мила та трьох літрів теплої води. Для більш інтенсивного чищення можна використати гель для прання – одну ложку розчиніть у 5 літрах води.



Жалюзі можна легко почистити / Фото Pexels

Закрийте жалюзі та розпиліть засіб по них, а тоді нанесіть на них мийний розчин. Не змивайте його одразу – натомість залиште його на 10 хвилин, аби він встиг подіяти як слід. Після цього відкрийте жалюзі та протріть кожну пластину. Після цього ретельно промийте жалюзі водою.

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А ось якщо ви маєте тканинні жалюзі, чистити їх потрібно у трохи інший спосіб – нанесіть мийний засіб з пульверизатора на тканину, а губкою тоді потріть забруднені місця. Після цього потрібно пройтися по тканині серветкою з мікрофібри, аби повністю очистити тканину.