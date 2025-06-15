Виявляється, звичайний букет з трав, що стоятиме на підвіконні, може стати потужним захистом для вашої оселі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Волошка

Ця квітка наділена надзвичайно потужними властивостями – і вона може легко захистити від пристріту цілий дім. Потрібно тільки повішати букетик з волошок над входом у дім, або ж над ґанком.

Гвоздика

Якщо ви знаєте, що у вас є заздрісники, які можуть бажати вам зла, варто подбати про те, аби в домі обов'язково був принаймні один букетик гвоздики. Виявляється, ця квітка, що свіжа, що засушена, може стати щитом від негативу, що приносять у ваше життя інші люди.

М'ята

Чимало людей полюбляють цю рослину за її неповторний приємний аромат, але це не єдина користь, яку вона може принести в домі. Предки вірили, що нечисть боїться м'яти, і тому не наближатиметься до дому, де вона розміщена у букетах.



М'яту потрібно тримати в домі / Фото Pexels

Також ви можете заварювати м'яту у настоях з медом, і це матиме аналогічний ефект.

Базилік

На кухні базилік може стати незамінною спецією. І водночас це досить потужна рослина, яка може захистити вас від дрібних бісів, які начебто не переносять запаху рослини. І в домі, де є базилік, вірили, ніколи не оселиться нечисть.

До речі, раніше ми вже розповідали, який єдиний кущ не можна садити біля дому – більшість людей навіть і не знають про це.

Барвінок

Барвінок – це рослина, яка приносить у дім злагоду та гармонію, а також може захистити оселю від різноманітних духів. Можна посадити рослину біля ґанку або ж у горщику на підвіконні. Також дієвими будуть свіжі чи засушені букети з цієї квітки.