Оказывается, обычный букет из трав, что будет стоять на подоконнике, может стать мощной защитой для вашего дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Василек

Этот цветок наделен чрезвычайно мощными свойствами – и он может легко защитить от сглаза целый дом. Нужно только повесить букетик из васильков над входом в дом, или же над крыльцом.

Гвоздика

Если вы знаете, что у вас есть завистники, которые могут желать вам зла, стоит позаботиться о том, чтобы в доме обязательно был по крайней мере один букетик гвоздики. Оказывается, этот цветок, что свежий, что засушенный, может стать щитом от негатива, что приносят в вашу жизнь другие люди.

Мята

Многие любят это растение за его неповторимый приятный аромат, но это не единственная польза, которую она может принести в доме. Предки верили, что нечисть боится мяты, и поэтому не будет приближаться к дому, где она размещена в букетах.



Мяту нужно держать в доме / Фото Pexels

Также вы можете заваривать мяту в настоях с медом, и это будет иметь аналогичный эффект.

Базилик

На кухне базилик может стать незаменимой специей. И одновременно это достаточно мощное растение, которое может защитить вас от мелких бесов, которые вроде бы не переносят запаха растения. И в доме, где есть базилик, верили, никогда не поселится нечисть.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какой единственный куст нельзя сажать возле дома – большинство людей даже и не знают об этом.

Барвинок

Барвинок – это растение, которое приносит в дом согласие и гармонию, а также может защитить дом от различных духов. Можно посадить растение у крыльца или в горшке на подоконнике. Также действенными будут свежие или засушенные букеты из этого цветка.