Предки верили, что каждое растение, которое вы сажаете на участке, имеет свое значение, а также может влиять на человеческую судьбу, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому и выбирали растения чрезвычайно внимательно – а некоторых вообще избегали любой ценой.

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Какой куст нельзя сажать возле дома?

Бузина издавна нашими предками проклятой, опасным растением – отсюда и взялось другое ее название, "чертова ягода". В народе также говорили, что этот куст принадлежит нечистому, а иногда бузину даже называли "деревом смерти".

Верили, что вырастил бузину сам дьявол, а после этого поселился в ней. Раньше люди никогда не рубили бузины – даже если она разрасталась слишком сильно или захватывала участок – ведь верили, что тогда черт может прийти и отомстить.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, какие цветы нельзя сажать возле дома, ведь они навлекают проблемы и беду.

Никогда бузину также не заносили в дом: существовало поверье о том, что в комнате, где она стоит, может произойти несчастье. Выращивать же бузину возле дома считалось плохой приметой. А если ненароком лечь под ней отдохнуть, можно было притянуть несчастья и болезни.



Бузины нельзя сажать под домом / Фото Pexels

С бузиной, как "нечистым" кустом, во многих регионах также связывали способность "внушать блуд". Верили, что если к человеку вцепится блуд, он будет ходить вокруг куста бузины днями, и не сможет найти дорогу домой.

Но существовали и приметы о том, что под кустами бузины можно было найти сокровища – драгоценности и золото. Впрочем, все они принадлежали нечистому, и поэтому к утру превращались в черепки или кучку навоза – это злой глумился над искателями сокровищ.

А когда народные знахари "переносили", или "отсылали" болезнь человека, они делали это на бузину. Под этот же куст выливали воду, в которой купали больного ребенка, чтобы болезнь забрал нечистый дух, живущий в кусте.

Поэтому сажать бузину возле дома – это точно не лучшее решение, что может привести к многочисленным энергетическим проблемам.