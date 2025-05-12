Цветы – это достаточно важный элемент ландшафтного дизайна, сообщает 24 Канал. И несмотря на то, что во время их выбора стоит опираться прежде всего на личный вкус и видение, все же есть несколько растений, к которым стоит отнестись с осторожностью.

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Глициния

Глициния – это невероятное растение, идеально подходит для того, чтобы оживить различную архитектуру в саду или даже сам дом. Вот только, к сожалению, глицинии считаются инвазивными растениями.

Их нужно достаточно жестко контролировать, иначе же растения могут нанести вашему дому немало вреда.



Глицинию не советуют сажать возле дома / Фото Pexels

Наперстянка

Некоторые садоводы с радостью используют это растение как красочный элемент на бордюрах или клумбах. Впрочем, учитывайте то, что яркая красота этого цветка обманчива – она токсична и для людей, и для домашних животных. Даже прикосновение к этому растению может вызвать раздражение кожи, а если его проглотить, это вообще может привести к проблемам со здоровьем.

Белладонна

Такое растение вряд ли станет желанным дополнением к вашему саду или клумбы, ведь она чрезвычайно токсична даже на ощупь. И кроме этого, белладонна к тому же не является уникальным или даже привлекательным кустарником – листья, цветы и ягоды она имеет совсем невзрачные.

Кстати, осторожными стоит быть не только тогда, когда выбираете, что посадить возле дома. Ранее мы уже рассказывали, какие растения нельзя высаживать возле роз.

Молочай острый

Ранее это растение росло только в Африке и на Мадагаскаре, и впоследствии расселилась по всему миру и приспособилась к любому климату и почве. Свое название молочай получил из-за белого ядовитого вещества, выделяемого из него при повреждении листьев или стеблей.

Главная опасность от этого растения заключается в том, что они могут вырасти чрезвычайно высокими, и в конце концов мешают развитию других растений.

Кампсис укоренившийся

Декоративная лиана выглядит очень ярко и интересно, но у сооружений сажать ее не советуют. Все дело в том, что корни лиана имеет достаточно мощное, и оно может прорваться даже под фундамент.

А лозы растения достаточно быстро оплетают целый дом. Зато избавиться от взрослого капсиса обычно чрезвычайно сложно.