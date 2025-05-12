Квіти – це досить важливий елемент ландшафтного дизайну, повідомляє 24 Канал. І попри те, що під час їхнього вибору варто опиратися передусім на особистий смак та бачення, все ж є кілька рослин, до яких варто поставитися з обережністю.

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Гліцинія

Гліцинія – це неймовірна рослина, що ідеально підходить для того, аби оживити різну архітектуру у саду чи навіть сам будинок. Ось тільки, на жаль, гліцинії вважаються інвазивними рослинами.

Їх потрібно досить жорстко контролювати, інакше ж рослини можуть завдати вашому дому чимало шкоди.



Гліцинію не радять садити біля дому / Фото Pexels

Наперстянка

Деякі садівники з радістю використовують цю рослину як барвистий елемент на бордюрах чи клумбах. Втім, зважайте на те, що яскрава краса цієї квітки оманлива – вона токсична і для людей, і для домашніх тварин. Навіть дотик до цієї рослини може викликати роздратування шкіри, а якщо її проковтнути, це взагалі може призвести до проблем зі здоров'ям.

Беладонна

Така рослина навряд чи стане бажаним доповненням до вашого саду чи клумби, адже вона надзвичайно токсична навіть на дотик. І окрім цього, беладонна до того ж не є унікальним чи навіть привабливим чагарником – листя, квіти та ягоди вона має зовсім непоказні.

До речі, обережними варто бути не тільки тоді, коли обираєте, що посадити біля дому. Раніше ми вже розповідали, які рослини не можна висаджувати біля троянд.

Молочай гострий

Раніше ця рослина росла тільки в Африці та на Мадагаскарі, та згодом розселилася по всьому світу та пристосувалася до будь-якого клімату та ґрунту. Свою назву молочай отримав через білу отруйну речовину, що виділяється з нього під час пошкодження листя чи стебел.

Головна небезпека від цієї рослини полягає в тому, що вони можуть виростати надзвичайно високими, та зрештою заважають розвитку інших рослин.

Кампсис укорінений

Декоративна ліана виглядає надзвичайно яскраво та цікаво, але біля споруд садити її не радять. Вся річ у тому, що коріння ліана має досить потужне, і воно може прорватися навіть під фундамент.

А лози рослини досить швидко обплітають цілий дім. Натомість позбутися дорослого капсиса зазвичай надзвичайно складно.