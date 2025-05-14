Предки вірили, що кожна рослина, яку ви садите на ділянці, має своє значення, а також може впливати на людську долю, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож і обирали рослини надзвичайно уважно – а деяких взагалі уникали за будь-яку ціну.

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Який кущ не можна садити біля дому?

Бузина з давніх-давен нашими предками проклятою, небезпечною рослиною – звідси й взялася інша її назва, "чортова ягода". В народі також говорили, що цей кущ належить нечистому, а іноді бузину навіть називали "деревом смерті".

Вірили, що виростив бузину сам диявол, а після цього оселився у ній. Раніше люди ніколи не рубали бузини – навіть якщо вона розросталася надто сильно чи захоплювала ділянку – адже вірили, що тоді чорт може прийти й помститися.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, які квіти не можна садити біля дому, адже вони накликають проблеми та біду.

Ніколи бузину також не заносили у дім: існувало повір'я про те, що у кімнаті, де вона стоїть, може статися нещастя. Вирощувати ж бузину біля будинку вважалося поганою прикметою. А якщо ненароком лягти під нею відпочити, можна було притягнути нещастя та хвороби.



Бузини не можна садити під домом / Фото Pexels

З бузиною, як "нечистим" кущем, у багатьох регіонах також пов'язували здатність "навіювати блуд". Вірили, що якщо до людини вчепиться блуд, вона ходитиме навколо куща бузини днями, і не зможе знайти дорогу додому.

Але існували й прикмети про те, що під кущами бузини можна було знайти скарби – коштовності та золото. Втім, всі вони належали нечистому, і тому до ранку перетворювалися на черепки чи купку гною – це лихий глумився над шукачами скарбів.

А коли народні знахарі "переносили", чи то "відсилали" хворобу людини, вони робили це на бузину. Під цей же кущ виливали воду, в якій купали хвору дитину, аби хворобу забрав нечистий дух, що мешкає у кущі.

Тож садити бузину біля дому – це точно не найкраще рішення, що може призвести до численних енергетичних проблем.