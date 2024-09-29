Астрологи однозначно скажуть про те, що фази Місяця мають помітний вплив на наше життя, пишуть Поради 24. Саме тому важливо звертати увагу не лише на календар стрижок та саджання овочів на городі, але й на вдалі дні для здійснення покупок.

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Згідно з календарем покупок, якщо деякі речі придбати в певний день, то вони будуть вдалими та довше прослужать. У несприятливі дні треба обмежити себе від покупок, оскільки ви лише витратите гроші надарма.

Місячний календар на жовтень

Щоб мати максимальну користь від покупок, робіть їх у сприятливі дні. Ви не лише потрапите на хорошу акцію, але й отримаєте набагато більшу користь від придбаних речей.

Найкраще покупки робити в період, коли Місяць росте. Також астрологи кажуть, що покупки можна здійснювати в певні періоди, які є вдалими для фінансових операцій.

1 жовтня – 3 жовтня: Місяць у фазі росту, сприятливий час для важливих покупок, особливо техніки та товарів тривалого користування.

10 жовтня – 11 жовтня: вдалий час для покупок товарів для дому, меблів, одягу та коштовностей.

15 жовтня – 17 жовтня: дні підходять для покупок продуктів харчування, побутової хімії та речей для домашнього господарства.

22 жовтня – 24 жовтня: чудовий час для придбання одягу, взуття та інших практичних товарів.

У період з 4 по 9 жовтня та з 18 по 21 жовтня варто здійснювати нейтральні покупки. Цей період сприятливий для речей, які не потребують великих витрат. У жовтні є кілька періодів Молодика чи Спадаючого Місяця, коли варто уникати серйозних витрат чи покупок техніки.

12 жовтня – 13 жовтня: не рекомендується купувати дорогі речі або робити імпульсивні покупки.

28 жовтня – 30 жовтня: час несприятливий для покупок, варто відкласти їх, оскільки придбаний товар швидко поламається.

Дотримуючись цих порад, ви зможете визначити найкращі дні для покупок, які принесуть вам користь та утриматися від походів у магазини у Повний та Спадний Місяць, які є негативними для покупок.