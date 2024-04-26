Місячний календар посадки рослин: точні дати коли можна щось садити, а коли ні

У травні є певні дні, коли можна чи не можна садити овочі та квіти. Посівний календар дасть вам точне розуміння, коли можна займатися садівництвом та садити овочі, а коли краще від городніх справ відмовитися.

Травень – активний місяць для саджання овочів, пишуть Поради 24. Також важливо не забувати в цей період підживлювати рослини, поливати, здійснювати профілактичну обробку від хвороб та шкідників. Щоб все успішно зробити, радимо скористатися місячним календарем посадки рослин.

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Місячний календар посадки рослин

У які дні найкраще щось садити: 3, 4, 11 – 13, 19 – 22, 24 – 27, 30, 31 травня.

У які дні не можна нічого садити: 1, 2, 7 – 9, 23, 28, 29 травня.

Згідно з посівним календарем, добре щось садити в Новий місяць, коли Повня – краще відкласти будь-які городні справи. Також слід бути обережними в період Спадаючого Місяця, а от коли він Згасаючий, то можна здійснювати садівництво та посадку рослин.



Визначено дні, коли можна та не можна садити рослини / Фото Pexels

Що садять у травні

В останній місяць весни садять картоплю, зелень, овочі, капустяні та бобові. У першій половині травня можете здійснювати посадку моркви, картоплі, кукурудзи, часника, редиски, огірків, кабачків, бобових та гарбузових.

Друга половина місяця підходить для посадки баклажанів, капусти, помідорів, перцю, пастернаку, цибулі. У визначені дні за місячним календарем також можна підживлювати та поливати овочі та обробляти від шкідників.

Щодо квітів, то травень підходить для посадки теплолюбивих квітів: незабудок, фіалок, рудбекій. Якщо хочете посадити молоді дерева, то обирайте на травневу посадку яблуню, вишню, черешню, абрикос чи сливу.