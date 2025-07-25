Місячний календар справ на серпень: найкращі дні для вирішення усіх завдань

Серпень може пройти вдало та результативно, а для цього потрібно заздалегідь спланувати свої дії в урахуванням фаз Місяця. Календар допоможе обрати сприятливі дні для вирішення справ та підкаже, коли потрібно відкласти активні дії, щоб уникнути певних труднощів, які можуть виникнути.

Правильно обрані дні для вирішення справ подарують чудові можливості та зарядять наснагою й натхненням, пише 24 Канал. Не обирайте для справ дні з важкою енергетикою, бо вони здатні викликати втому, апатію й привернути невдачі.

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Місячний календар справ на серпень

За місячним календарем на серпень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити в такій послідовності:

Зростаючий Місяць – з 1 по 8 серпня, з 24 по 31 серпня;

– з 1 по 8 серпня, з 24 по 31 серпня; Повня – 9 серпня;

– 9 серпня; Спадний Місяць – з 10 по 22 серпня;

– з 10 по 22 серпня; Молодик – 23 серпня.

Астрологи не рекомендують нічого починати у дні, коли Місяць у Повні та в Молодику. Енергетика в ці періоди є досить нестабільною. Найкращим часом для старту нових справ вважається фаза зростання Місяця. Можна братися за різні справи з 1 по 8 та з 24 по 31 серпня. У цей період можна братися за проєкти, ремонти, покупки, зміни тощо.



Календар справ на серпень / Фото Pexels

У період Спадного місяця з 10 по 22 серпня рекомендовано зосередитися на завершенні старих завдань, підбитті підсумків, наведенні порядку – в справах та думках.

Сприятливі дні у серпні для різноманітних сфер

Фінансові операції – 2, 5, 5, 7, 26, 27, 30 серпня;

– 2, 5, 5, 7, 26, 27, 30 серпня; Початок нових справ, зміна проєктів, роботи – 1, 3, 4, 8, 24, 25, 28 серпня;

– 1, 3, 4, 8, 24, 25, 28 серпня; Косметичні процедури, візит до майстрів, догляд за собою – 11, 13, 15, 19, 20, 22 серпня;

– 11, 13, 15, 19, 20, 22 серпня; Подорожі, переїзди, короткі поїздки – 4, 6, 10, 14, 17, 29 серпня.

Місячний календар справ на серпень кожному допоможе зрозуміти, коли варто займатися певними справами, а коли від них краще відмовитися.